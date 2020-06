Slovenski razkol

Veterani ven, politični domoljubi noter

Postroj praporščakov VSO na zboru v Kočevski Reki, domoljubni VSO bo sedaj sodelovala tudi pri državnih proslavah

© VSO

Vlada je v odboru za državne proslave predstavnika Koordinacije veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije zamenjala z Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve. Za to potezo so se odločili, kot trdijo, na podlagi dobrih izkušenj iz časa pretekle vlade Janeza Janše leta 2012. Odločitev so nam pojasnili: »Koordinacijski odbor za državne proslave je na podlagi Sklepa o določitvi protokolarnih pravil v letu 2012 deloval dobro.