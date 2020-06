FOTO + VIDEO: Kolesarjem so se na protestih pridružili tudi pešci

Ponovno na tisoče protestnikov v Ljubljani in drugod po Sloveniji

Protestniki na Trgu republike v Ljubljani

© Borut Krajnc

Protestniki, ki že več petkov izražajo nezadovoljstvo z vladnimi ravnanji in opozarjajo na korupcijo ter zahtevajo odstop in predčasne volitve, so v Ljubljani tokrat tudi sestopili s koles, saj so se kolesarjem na pridružili tudi pešci. S polnega Prešernovega trga so se skupaj odpravili proti Trgu republike, kjer so pred parlamentom izrazili nasprotovanje fašizmu, militarizaciji in represiji. Protestniki so se tradicionalno zbrali tudi po nekaterih drugih mestih, med drugim v Mariboru in na Obali, pa tudi v Berlinu. Največ so jih našteli v Ljubljani, po uradnih ocenah več kot deset tisoč.

Enega od vidnejših protestnikov Jašo Jenulla so policisti aretirali. Prav tako tudi štiri druge protestnike, ki so preskočili ograjo in se nato ulegli na tla. Policija jih je nato s silo odvlekla in jim odvzela prostost. Vseh pet protestnikov so po krajšem pridržanju kasneje izpustili.

© Facebook

Dogajanje se je v Ljubljani tokrat začelo na Prešernovem trgu, kjer so protestniki glasno žvižgali. Na transparentih je bilo videti zapise, kot so Ne politiki janšizma; Umetnosti ne damo; Zbudite se, ni planeta B; Odzvonilo vam je; Diktaturo na smetišče zgodovine in tudi takšne z neposrednimi pozivi k odstopu vlade.

"Zbudite se!" na Prešernovem trgu

© Borut Krajnc

Na polnem neograjenem Trgu republike, na katerem jih je bilo na tisoče, so protestniki v zrak vrgli več papirnatih letal in s kredami po tleh napisali nekaj protivladnih gesel.

Za nekaj minut je več protestnikov hkrati dvignilo enak transparent z napisom Smrt janšizmu! Svoboda vsem!

Transparent na Trgu republike

© Borut Krajnc

Še pred začetkom večernega protivladnega protesta pa se je nekaj posameznikov zbralo tudi pred ameriškim veleposlaništvom, kjer so izrazili nestrinjanje s policijskim nasiljem nad temnopoltimi v ZDA pod geslom Black Lives Matter.

Kot so poudarili v enem od pozivov pred današnjim protestom, so na "udaru težko pridobljene in že dodobra skrhane delavske pravice, dostop do javnega zdravstva, narava in okolje ter temeljne svoboščine, kot sta svoboda gibanja in ne nazadnje pravica do protesta". Izpostavili so tudi povečevanje proračunov in pooblastil represivnih organov in vojske.

"Life isn't a white privilege" na Kongresnem trgu

© Borut Krajnc

"I Can't Ivan"

© Jan Podbevšek / Facebook

Z odprtim pismom so podporo petkovim protestom izrazili tudi v Sindikatu Mladi plus. Prepričani so, da so teme, aktualne na protestih, pomembne tudi za sindikalne organizacije. Med njimi so izpostavili avtokratske težnje, ki po njihovih navedbah niso združljive s sindikalnim ravnanjem, korupcijo, zaradi katere so na slabšem delavci, napade na strokovnjake, medije in širjenje lažne propagande ter skrb za okolje.

Trg republike, Ljubljana

© Borut Krajnc