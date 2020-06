Afriške države pozivajo k razpravi o rasizmu

Prihodnji teden o tej pereči temi na zasedanju Združenih narodov

Afriške države so Svet Združenih narodov za človekove pravice v petek pozvale k izredni razpravi o rasizmu in policijskem nasilju, medtem ko v ZDA in drugod potekajo protesti po smrti temnopoltega Georgea Floyda, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zahtevo za razpravo o kršitvah človekovih pravic na podlagi rase, policijskem nasilju nad ljudmi afriškega izvora ter nasilju na mirnih protestih proti rasizmu je v imenu vseh 54 afriških držav na ZN naslovila veleposlanica Burkina Fasa pri svetovni organizaciji v Ženevi.

Afriške države v pismu pozivajo, da bi razprava o tej pereči temi potekala prihodnji teden, ko se bo nadaljevalo 43. zasedanje Sveta ZN za človekove pravice, ki ga je prekinila pandemija covida-19.

Afriške države so k razpravi pozvale, potem ko so Floydova družina, svojci ostalih žrtev policijskega nasilja ter več kot 600 nevladnih organizacij pozvali Svet ZN za človekove pravice, naj odgovori na sistemski rasizem in nekaznovanje nasilnih policistov v ZDA.

Da bi Svet ZN obravnaval zahtevo, jo mora podpreti najmanj ena država. Ker zahtevo po razpravi podpira velika skupina držav, je velika verjetnost, da bo razprava potekala, je za AFP dejal tiskovni predstavnik sveta za človekove pravice.

