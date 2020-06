Vrnitev na Luno bo vodila ženska

Ameriška vesoljska agencija Nasa je imenovala Kathy Lueders na položaj direktorata za človeško raziskovanje in operacijske misije, ki je zadolžen za vrnitev človeka na Luno do leta 2024

V petek, 12. junija je ameriška vesoljska agencija Nasa imenovala Kathy Lueders na položaj direktorata za človeško raziskovanje in operacijske misije, ki je zadolžen za vrnitev človeka na Luno do leta 2024. Luedersova je bila več let vodja programa testiranj vesoljskih kapsul, ki jih je razvijalo podjetje Space X ter Boeing in druga podjetja, ki so sodelovala z Naso pri razvoju plovila, ki bo varno ponesla človeško posadko v vesolje.

Za Naso dela že od leta 1992, konec maja pa je nadzorovala prvi polet dveh ameriških astronavtov proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS) iz ZDA po desetletju premora zaradi upokojitve raketoplanov. Američani so zadnje desetletje na ISS potovali z ruskimi raketami sojuz.

Upravitelj Nase Jim Bridenstine je tvitnil, da je Luedersova uspešno vodila tako programe komercialnih poletov s tovorom kot tudi posadko, zato je prava oseba za vodenje direktorata med pripravami za vrnitev na luno.

Nasa namerava do leta 2024 poslati na Luno tudi prvo žensko, posveča pa se tudi prvemu obisku planeta Mars.