Če ne bi bilo antifašizma, Slovencev na Goriškem, Tržaškem in v Istri ne bi bilo več

Pred 100 leti je Benito Mussolini antifašizem Slovencev označeval za terorizem, danes pa to počne slovenski predsednik vlade

Italijanski fašistični voditelj Benito Mussolini in nemški nacistični vodja Adolf Hitler v Münchnu leta 1937, le nekaj let pred izbruhom 2. svetovne vojne

© arhiv Muzeja revolucije Jugoslavije

Janšizem je ta teden dosegel novo moralno dno. Vsi ste najbrž slišali za incident na slovensko-italijanski meji, kjer je slovenski vojak ustavil civilista, mu ukazal, naj poklekne in mu nameril s puško v glavo. Stvar so najprej hoteli prikriti, češ da gre za »fake news«. Izkazalo se je seveda, da so bili (spet) oni tisti, ki so lagali (in ne Primorske novice), zdaj pa Janša, Nova24TV, za njimi pa celotna slovenska desnica krivdo poskušajo napriti - žrtvi. Z metodami, ki spominjajo naravnost na nacizem. Janša in Nova24TV sporočata naslednje:

1. Objavili so sliko tega človeka in vprašali: »a vi ga pa ne bi zamenjali za migranta«? Kar je nezaslišano že samo po sebi – če bi bil na kolenih begunec, je pa povsem legitimno, da mu vojak meri s puško v glavo!?

2. Na sliko so pripeli antifa zastavico, z njegove FB strani pobrali nekaj objav, in ga – brez kakršnihkoli zadržkov – oklicali kar za »člana mednarodne teroristične organizacije antifa« ter incident razglasili za insceniran, malodane za mednarodno teroristično akcijo.

Pri vsem skupaj je še posebej škandalozno, da je bil človek na meji, antifašist, tržaški Slovenec. Za tržaške Slovence pa je bil – kot vse druge Slovence, ki so ostali za rapalsko mejo ali pod italijansko okupacijo - antifašizem dobesedno edini način preživetja. Med prvimi v Evropi so imeli opravka s fašističnim nasiljem, ki jih je hotel bodisi poitalijančiti bodisi iztrebiti. Antifašizem je zanje boj za obstoj. Če ne bi bilo antifašizma, Slovencev na Goriškem, Tržaškem in v Istri ne bi bilo več.

Pred 100 leti je Duce antifašizem Slovencev označeval za terorizem, danes pa to počne slovenski predsednik vlade.

© Twitter

*Zapis je bil prvotno objavljen na Facebooku (Luka Mesec je koordinator stranke Levica)