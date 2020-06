Sedanjo vlado vodi ekstremno desničarska stranka

Zaradi prevladujočega medijskega poimenovanja zlasti stranke SDS za »desnosredinsko« se je ustvarjal zmotni vtis o »normalnosti« in »sprejemljivosti« njene ideologije izključevanja različnih družbenih manjšin in splošnega oženja prostora demokracije

Incident na petkovih protestih, v katerem je policija nasilno odpeljala pet protestnikov, ki so preskočili ograjo, da bi pobrali papirnate aviončke

© Luka Dakskobler

Na petkovih protestih je bilo večje število posameznikov, po poročilih medijev naj bi jih bilo sedem, deležnih popolnoma neopravičljive, čezmerne in brutalne uporabe policijske prisile, med njimi je bil ponovno Jaša Jenull. V Alternativni akademiji zato svarimo pred legitimacijo represije in njeno uporabo, na kar je nedavno opozoril Forum za demokracijo (»Policijska represija proti protestnicam in protestnikom je popolnoma nedopustna!«) in z več kot 100 uglednimi podpisi državljank in državljanov sprožil alarm, ki ga ne smemo preslišati.

Očitno je, da obsojanja in pozivi ob protidemokratičnih ravnanjih sedanje vlade ne dosegajo drugega učinka kot propagandnih zavajajočih in pogosto psovaških odgovorov tako samega predsednika vlade kot tudi vulgarnih, fašistoidno in rasistično obarvanih reakcij »madžarskih medijev« ter armade trolov na družbenih omrežjih. Vse našteto pa je predvsem jasna evidenca dejstva, da imamo vlado, ki ji ne gre za oblikovanje družbenega soglasja, ampak za vzpostavitev avtokratskega režima. Glede na vsa ravnanja, izjave, odnos do javnih ustanov in civilno družbenih organizacij je očitno, da imamo trenutno opraviti z vlado družbenega nesoglasja, ki želi delovati na podlagi povzročanja delitev in konfliktov z vsemi, ki z njo ne podpišejo pakta o enoumju. Zato veliko širši spekter družbenih dejavnikov od le ozko političnih nima druge izbire kot dosledno zahtevati njen odstop. Tudi protestniki po Sloveniji mirno in z velikim vložkom umetniške domišljije legitimno zastopajo opisano zahtevo.

»Incident«, ki se je zgodil na omenjenih demonstracijah, je korak preko pregovorne rdeče črte in zato opozarjamo, da lahko šele odstop sedanje vlade prepreči eskalacijo vsakršnega nasilja v slovenski družbi.

Društvo Alternativna akademija je bilo eno prvih med javno delujočimi združenji, če ne čisto prvo, ki je – takrat še pod imenoma Liberalna akademija – opozorilo na pomen realnega poimenovanja politične strankarske formacije, zdaj celo predstavljajočo oblast. Zaradi prevladujočega medijskega poimenovanja zlasti stranke SDS za »desnosredinsko« se je ustvarjal zmotni vtis o »normalnosti« in »sprejemljivosti« njene ideologije izključevanja različnih družbenih manjšin in splošnega oženja prostora demokracije. Povsem razvidno pa je, da sedanjo vlado vodi ekstremno desničarska stranka.

Tovrstne politične formacije praviloma nimajo posebnih zadržkov tudi glede uporabe represivnih sredstev proti zagovornikom demokracije. »Incident«, ki se je zgodil na omenjenih demonstracijah, je korak preko pregovorne rdeče črte in zato opozarjamo, da lahko šele odstop sedanje vlade prepreči eskalacijo vsakršnega nasilja v slovenski družbi.