Človeška veriga proti rasizmu

V Berlinu je več tisoč protestnikov s človeško verigo izrazilo nasprotovanje rasizmu in podporo večji pravičnosti

V ndeljo, 14. junija je v Berlinu več tisoč protestnikov s človeško verigo izrazilo nasprotovanje rasizmu in podporo večji pravičnosti. V Berlinu se je po oceni policije zbralo 8000 ljudi, medtem ko organizatorji protesta - gibanje Unteilbar (Nedeljivi) - navajajo udeležbo več kot 20.000 ljudi.

Človeška veriga se je vila od Brandenburških vrat prek Alexanderplatza do okrožja Neukölln, oblikovali pa so jo s pomočjo pisanih trakov, ki jih je na vsakem koncu držal eden od udeležencev, da so zagotovili ohranjanje medsebojne razdalje.

Posamezne dele človeške verige so v Berlinu oblikovale različne skupine - od političnih strank, kot so Zeleni in Levica, do civilnodružbenih organizacij, kot je gibanje Petki za prihodnost.

V Hamburgu je podobno verigo oblikovalo okrog 840 ljudi, protesti pa so poleg tega potekali še v Leipzigu, kjer se je zbralo 1400 ljudi, in več drugih nemških mestih, vključno s Freiburgom, Chemnitzem, Detmoldom in Passauom.

Že minuli konec tedna se je v Berlinu zbralo prek 10.000 ljudi, ki so takrat korakali zlasti pod geslom Črna življenja štejejo (Black Lives Matter) v odziv na smrt Georgea Floyda v ameriškem Minneapolisu. Ta slogan je bil viden tudi na včerajšnjih protestih, a so si organizatorji ob tem zadali širše cilje.

Njihove zahteve med drugim vključujejo boljše delovne pogoje in plačilo za vse, vključno z migranti, dostopna stanovanja, spoštovanje azilnih pravic, zagon gospodarstva na zelen način in več odločanja delavcev pri vodenju podjetij.

