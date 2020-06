Po ponovnem odprtju bo število obiskovalcev močno omejeno

Machu Picchu

© Wikimedia Commons

V sklopu sproščanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa bo število dnevnih obiskovalcev znane inkovske utrdbe iz 15. stoletja Machu Picchu močno omejeno. Utrdbo nameravajo ponovno odpreti julija, a si jo bo dnevno lahko ogledalo le 675 obiskovalcev, kar predstavlja le četrtino običajnega števila. Vodene skupine bodo lahko štele le po sedem obiskovalcev, ki bodo morali nositi maske. Pred pandemijo so na Machu Picchu dnevno našteli med 2000 do 3000 obiskovalcev, na vrhuncu sezone pa tudi po 5000.

Trenutno so v Peruju še vedno zaprta letališča in številne trgovine. V državi so ukrepe za zaustavitev širjenja novega koronavirusa uvedli 16. marca, a je Peru z 225.000 okuženimi in 6500 mrtvimi glede na delež okužb in smrti na drugem mestu takoj za Brazilijo.

Machu Picchu je za turistične oglede odprt od leta 1948. Za obiskovalce je bil nazadnje zaprt leta 2010, ko je poplava poškodovala železniško progo, ki vodi do utrdbe.

Ker je pandemija močno prizadela turizem v državi, je vlada že maja napovedala prost vstop v naravne rezervate in na arheološka najdišča, vključno z utrdbo Machu Picchu, za otroke, javne uslužbence in starejše. Perujci bodo lahko spet leteli v juliju ali avgustu, ni pa še bila sprejeta odločitev o ponovnem odpiranju meja, zato ostaja nejasno, kdaj se bodo v državo vrnili tuji turisti.

V času zaprtja zaradi pandemije je vlada tudi okrepila varnostne ukrepe, da bi preprečila tatvine arheoloških zakladov na najdišču, ki je vpisano na Unescov seznam svetovne dediščine.