Hoteli morajo prijavljati zunajzakonske pare v isti sobi

Ruski hoteli morajo po novem nacionalno agencijo za varstvo potrošnikov Rospotrebnadzor obveščati o zunajzakonskih parih, ki so njihovi gostje in si delijo isto sobo

© wallpaperflare.com

Ruski hoteli morajo po novem nacionalno agencijo za varstvo potrošnikov Rospotrebnadzor obveščati o zunajzakonskih parih, ki so njihovi gostje in si delijo isto sobo, poroča dnevnik ruske vlade Rosijska Gazeta. Pravila, ki so jih sprejeli ta mesec z namenom zajezitve epidemije covida-19, določajo, da si lahko hotelsko sobo lahko delijo člani iste družine, drugače pa je lahko v vsaki sobi le po ena oseba. Za pare to načeloma pomeni, da morajo biti poročeni, drugače morajo predstavniki hotela inšpekciji utemeljiti, zakaj so par namestili v eno sobo.

Predsednik ruskega združenja hotelirjev Genadi Lamšin je sicer v pogovoru za Rosijsko Gazeto pojasnil, da gre resda za priporočilo pristojnih služb, namenjeno omejevanju stikov med ljudmi, da bi se izognili tveganju prenosa okužbe, a da v praksi to ne pomeni, da bodo lahko v isti sobi le družinski člani.

Obstaja namreč tudi klavzula o t. i. spremljevalnih osebah, kar pomeni, da sta lahko v isti sobi gost in spremljevalna oseba - to pa je lahko prijatelj, zunajzakonski partner ali kdo drug, če tako presodi vodstvo hotela. Pri tem naj bi od gostov ne zahtevali dokumentov, ampak bodo npr. v isti sobi pač namestili goste, ki v hotel prispejo skupaj.