Nihče ne sme biti odpuščen zaradi spolne usmerjenosti

Ameriško vrhovno sodišče s šestimi glasovi proti trem razsodilo, da je treba zakon o državljanskih pravicah, ki prepoveduje diskriminacijo, razumeti tako, da se istospolno usmerjenih in transspolnih oseb ne sme odpustiti z delovnega mesta zaradi njihove spolne usmerjenosti

© pxfuel.com

V ponedeljek, 15. junija je ameriško vrhovno sodišče s šestimi glasovi proti trem razsodilo, da je treba zakon o državljanskih pravicah, ki prepoveduje diskriminacijo, razumeti tako, da se istospolno usmerjenih in transspolnih oseb ne sme odpustiti z delovnega mesta zaradi njihove spolne usmerjenosti. Večina vrhovnih sodnikov je menila, da 7. poglavje zakona o državljanskih pravicah iz leta 1964, ki prepoveduje diskriminacijo na osnovi spola, velja tudi za istospolno usmerjene in transspolne osebe.

Konservativni ideologi so bili razočarani nad prestopom predsednika vrhovnega sodišča Johna Robertsa, še bolj pa konservativnega sodnika Neila Gorsucha k liberalni sodniški četverici. Razočarani so bili vsi trije preostali vrhovni sodniki Brett Kavanaugh, Clarence Thomas in Samuel Alito.

Gorsuch je v mnenju večine, ki je zaščitila transspolne osebe, napisal, da so odločali, ali lahko nekdo odpusti nekoga z delovnega mesta samo zato, ker je istospolna ali transspolna oseba.

"Delodajalec, ki odpusti nekoga z delovnega mesta zaradi tega, ker je homoseksualec ali transspolna oseba, je to storil zaradi značilnosti ali dejanj te osebe, ki jih pri drugih osebah ne bi postavljal pod vprašaj," je zapisal Gorsuch.

Komentator televizije CNN in profesor na Univerzi Teksas Steve Vladeck je odločitev označil za eno najbolj pomembnih, kar zadeva pravice homoseksualcev in transspolnih oseb.

"Na prvi pogled gre za odločitev glede diskriminacije na delovnem mestu, v bistvu pa pokriva tudi druge diskriminacije homoseksualnih in transspolnih oseb. Ta odločitev je enako pomembna kot odločitev za poroke med homoseksualnimi pari leta 2015," je dejal Vladeck.

Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je odločitev označil za zgodovinski korak za ZDA. "Vrhovno sodišče je potrdilo enostavno ampak globoko ameriško idejo, da je treba vsakega človeka obravnavati s spoštovanjem in dostojanstvom," je sporočil Biden.

V ZDA je okrog milijon transspolnih oseb, a so le v 22 državah zaščitene pred diskriminacijo na delovnem mestu.

Predsednica organizacije Judicial Crisis Network Carrie Severino je sporočila, da bi bil pokojni konservativni vrhovni sodnik Antonin Scalia zelo razočaran nad svojim naslednikom Gorshuchom, ki je sprejel odločitev za pomiritev kampusov univerz in uredniških odborov časopisov. "

Sodnik Samuel Alito je menil, da kongresniki ob sprejemanju zakona niso imeli v mislih istospolno usmerjenih oseb, Brett Kavanaugh pa, da bi moral besedilo zakona natančneje opredeliti kongres, ne pa da mora to storiti sodišče.

Gorsuch je sicer zapisal, da tvorci zakona iz leta 1964 ob prepovedi spolne diskriminacije niso imeli v mislih pravic homoseksualcev, a je besedilo zakona po njegovem tako, da ponuja le en možen odgovor - do njegove zaščite so upravičene vse osebe. V ZDA je okrog milijon transspolnih oseb, a so le v 22 državah zaščitene pred diskriminacijo na delovnem mestu.

Odločitev sodišča je pomembna, ker je argumente v korist delodajalcev, ki so odpustili transspolne in istospolno usmerjene osebe, podalo več različnih verskih in drugih konservativnih organizacij. Podporo transspolnim osebam je med drugim izreklo več kot 200 velikih korporacij.

Sodišče je odločalo v primeru homoseksualnega moškega iz Georgie, ki je dobro opravljal svoje delo koordinatorja socialnih služb za otroke, vendar pa je bil odpuščen zaradi svoje spolne usmerjenosti. Drugi primer je bil primer sedaj že pokojne Aimee Stevens, ki je izgubila službo zaradi spremembe spola.