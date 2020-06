Ograja ni tam zato, da bi varovala, temveč je tam kot element represije

Protesti so povsem mirni in varni za vse udeležence

Jaša Jenull in policisti na petkovem protivladnem protestu

© Luka Dakskobler

Ograja ni tam zato, da bi varovala kogarkoli, temveč je tam kot element represije. Na prvih dveh petkovih kolesarjenjih in večih drugih protestih v istem obdobju ni bilo nobene ograje, pa ni prihajalo do kakršnega koli nasilja, prav obratno, vse skupaj je bilo veliko bolj sproščeno in je potekalo v povsem mirnem duhu.

Ograjo se je postavilo predvsem zato, da se kolesarjem onemogoči normalen dostop na trg in da se zmanjša prostor za protestnike, ne po naročilu stroke, temveč direktno "od zgoraj". (Obstajajo posnetki Hojsa, kako si ogleduje postavljanje ograje.)

To je samo ena izmed represivnih taktik pri katerih se poskuša uporabljat policijo proti protestnikom. Ne zagovarjam kakršnegakoli nasilja in ga tudi ne prakticiram. Ne kritiziram policije generalno - ravno obratno (o tem priča tudi vrsto mojih objav iz zadnjih nekaj mesecev). Če pa mislite, da pisanje s kredo po tleh ali pobiranje letal na drugi strani ograje zasluži takšno obravnavo, kot smo ji bili priča (in da bi to morali kar vzeti v zakup vključno z večminutnim nategovanjem vezi, neidentifikacijo, zapiranjem v prostore brez luči itd), se tukaj ostro razhajamo.

Vlada se je odločila, da bo legitimne pozive protestnikov proti korupciji, sovražnemu govoru, napadom na javne medije in neupoštevanju stroke navzven predvsem ignorirala (občasno zasmehovala ter potem spet demonizirala) in hkrati poskušala napadati in izpostavljati posameznike ter sejati razdor med protestniki. Kar ji trenutno s pozivi na nekakšne "mirne proteste" znotraj samih protestniških skupin in spodbujanjem kritike antifašističnega bloka (ki je bil eden izmed prvih in ključnih pobudnikov petkovih kolesarskih protestov) tudi uspeva.

Protesti so povsem mirni in varni za vse udeležence (že od samega začetka se jih povsem brez kakršnihkoli problemov udeležuje tudi moj žena z najino 4 mesečno hčerko). Policisti so strokovno usposobljeni in moramo od njih pričakovati in zahtevati strokovno vedenje brez nepotrebnega nasilja ali represije nad posamezniki (kot se je to že večkrat zgodilo, ko so zasegali plakate, popisovali in kaznovali posameznike za združevanje, pisanje s kredo itd),

V Ljubljani je zadeva precej jasna: kogar ograja moti bo ob, pred ali za ograjo. Kdor hoče kolesariti, lahko samo kolesari, kdor hoče it peš, naj gre peš, kdor hoče delit cvetje, ga bo delil, kdor hoče bobnati in plesati, ima to možnost, kdor pa raje opazuje z malo večje razdalje, se ustavi na ploščadi pred Cankarjevim domom in ima super razgled.

Vse ostale izjave in pozivi so posledica zastraševanja, internih "prerivanj" med skupinami in posameznik ter malo bolj diskretnih Janševih trolov, ki pod pretvezo vprašanj in skrbi načenjajo razdiralne polemike ter poskušajo demotivirat protestnike.

Sam lahko napišem, da me vsi članki Nove24TV, grožnje, tviti Janše in Hojsa, pritiski na moje starše itd, samo še dodatno motivirajo, medtem ko se me nekatere izjave, ki sem jih prebral v "naših" skupinah od "kvazidobromislečih" posameznikov resno spravili v dvome, ali ima moj angažma sploh smisel, ali naj se rajši posvetim delu in družini.

Skratka: mirno, združeno in solidarno! Vsi vemo, zakaj smo tam in nihče ni tam, da bi sprožal ali širil nasilje, moramo pa si med seboj zaupati ter dopuščati in podpirati različne izraze nestrinjanja ... sicer se lahko samo vozimo v krogih do naslednjih rednih volitev ... če sploh bodo.

Za konec še en praktičen primer: osebno nisem bil nikoli najbolj navdušen nad sloganom "smrt janšizmu", vendar pa sem vesel, da smo bili sposobni (ko je Janša poskušal izpostavit in napast posameznike, ki so ta slogan uporabljali) stopiti skupaj in pokazati solidarnost in podporo ter na ta način doseči, da se je nehalo ta napis represivno obravnavati s strani policije. Enako se je zgodilo tudi z uporabo kred. Torej je v praksi dokazano: v slogi je moč!

Če že njim ne moremo, zaupajmo vsaj drug drugemu! Se vidimo v petek! SJ-SV!

*Zapis je bil prvotno objavljen na avtorjevem Facebooku