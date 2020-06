Bolnik ima pravico do premestitve v bolnišnico, če ga je smiselno zdraviti

Z medicinskimi aparati vzdrževati življenje bolnika, pri katerem se zdravje ne more izboljšati, je neetično, meni predsednik komisije za medicinsko etiko

»Med starostniki, zlasti med oskrbovanci domov starejših občanov, živi veliko ljudi, ki se jim življenje počasi izteka. Tudi pri njih premeščanje v bolnišnico samo zato, ker so okuženi z novim koronavirusom, ni smiselno,« je 27. maja na Twitterju objavila vlada.

Objava je sicer prepis izjave infektologinje Bojane Beović, vodje strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, izrečene na novinarski konferenci 27. maja. Beovićeva je izjavo umestila v kontekst, da za bolezen covid-19 specifičnega zdravila ni ne v bolnišnici ne zunaj nje. Zdravljenje starostnikov v bolnišnici pa je po njenem mnenju lahko tvegano tudi zaradi bolnišničnih okužb ali težkega prilagajanja novemu okolju, ki močno vpliva na psihično stanje bolnikov.

Če so oskrbovanci domov starejših potrebovali paliativno oskrbo in so jim jo zaposleni zagotovili, je bilo to povsem etično, je za Razkrinkavanje.si dejal predsednik komisije za medicinsko etiko in nekdanji zdravstveni minister Božidar Voljč. »Če pa je bilo zdravljenje bolnika smiselno, pa ga niso premestili, so bile kršene pravice iz njegovega zdravstvenega zavarovanja,« je dodal.

»Skrbi in pritožbe sorodnikov umrlih za novim koronavirusom so lahko vsebinsko in postopkovno utemeljene, če jim bi uspelo dokazati, da državne oblasti niso pravočasno sprejele učinkovitih preventivnih ukrepov za preprečitev smrti,« je zapisal Jernej Letnar Černič, izredni profesor za pravo človekovih pravic na fakulteti za državne in evropske študije. Slovenija ima zaradi več kot stotih smrti zaradi covida-19 po njegovi oceni obveznost, da preišče, ali so bili sprejeti ukrepi v javnem in zasebnem sektorju zadostni, skrbni, učinkoviti, pravočasni in neodvisni.

