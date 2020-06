Obeta se ponovna zaostritev ukrepov

Vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović je ob novih potrjenih okužbah z novim koronavirusom v zadnjih dneh opozorila, da so se ljudje "očitno preveč sprostili", situacijo pa je ocenila kot "kar kritično"

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek bo zaradi vnosov okužb novega koronavirusa v državo predlagal razpravo o umestnosti nekaterih izjem, zaradi katerih osebam, ki pridejo iz držav, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav, ni treba v 14-dnevno karanteno

© Anže Malovrh / STA

Po umirjanju epidemiološke slike so v Sloveniji v tem tednu potrdili sedem okužb z novim koronavirusom, v prejšnjem pa 11. Vodja svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović je ocenila, da gre večinoma za vnose iz tujine, in se zavzela za takojšnjo zaostritev ukrepov na mejah. Premier Janez Janša je pozval k doslednemu izvajanju veljavnih ukrepov.

Z odpiranjem meja po Evropi in obnavljanjem medcelinskih povezav se tveganje za uvoz novih okužb hitro povečuje, je na Twitterju zapisal Janša. Veljavni ukrepi bodo ponovitev epidemije preprečili le, če se bodo dosledno izvajali, sicer bodo nove omejitve neizogibne, je poudaril.

Pri torkovem testiranju 986 vzorcev na okužbo z novim koronavirusom so bili namreč pozitivni štirje vzorci, v ponedeljek pa trije. V bolnišnici sicer ostaja sedem bolnikov s covidom-19, od njih eden na oddelku za intenzivno terapijo.

Vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Beović ob potrjenih okužbah z novim koronavirusom v zadnjih dneh opozarja, da so se ljudje očitno preveč sprostili. V večini gre za vnose virusa iz tujine, situacija pa je "kar kritična", meni. Po njenem mnenju se bo zato takoj treba lotiti zaostrenih ukrepov na mejah.

Primere okužb z novim koronavirusom, ki smo jim priča v zadnjih dneh, po njenih besedah povzroča ravno trenutni režim odprtih meja. Teh nekaj novih vnosov bi lahko v prihodnje povzročilo nekaj deset novih primerov, je opozorila.

Prav tako bi morali po njenem mnenju za države s t. i. rdečega in črnega seznama, ki jih ima Nacionalni inštitut za javno zdravje, zaostriti kriterije za vstop v Slovenijo. V večini primerov gre za države z Balkana, je poročal Radio Slovenija.

Za spletni Večer pa je povedala, da vsak dan zabeležijo posamezne vnose iz tujine. Pri načinu vedenja, ko je veliko druženja, maske pa se ne uporabljajo, je situacija po njeni oceni zelo nevarna. V zelo kratkem času se namreč lahko virus začne spet zelo širiti v večjem obsegu.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo zaradi vnosov okužb novega koronavirusa v državo predlagal razpravo o umestnosti nekaterih izjem, zaradi katerih osebam, ki pridejo iz držav, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav, ni treba v 14-dnevno karanteno, je za STA povedal direktor NIJZ Milan Krek.

Odlok o ukrepih za preprečitev širjenja novega koronavirusa na mejnih prehodih, ki je bil v uradnem listu objavljen 7. junija, namreč določa 16 izjem, kdaj ni treba uvesti 14-dnevno karanteno za osebe, ki pridejo v Slovenijo iz državah, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav.

Tako 14-dnevna karantena ob prihodu v Slovenijo denimo ni potrebna za čezmejne dnevne oz. tedenske delovne migrante, osebe v gospodarskem prometu v Slovenji in prevoznike blaga v ali iz Slovenije.

Po Krekovih besedah večina primerov okužb z novim koronavirusom, ki so jih v zadnjih tednih zabeležili v Sloveniji, pride iz tujine prav na podlagi teh izjem. Glede na to bodo predlagali razpravo o umestnosti določenih izjem, kar v primeru poslabšanja epidemiološke slike vladni odlok tudi predvideva.

Glede na to, da odlok izvaja ministrstvo za notranje zadeve, bo to ministrstvo imelo glavno besedo o vsebini odloka oz. o tem, katere izjeme glede karantene bodo ostale v njem. Krek pričakuje, da bi lahko odlok spremenili že v petek.

S povečanim številom okužb se namreč soočajo tudi na območjih blizu Slovenije, tako v Severni Makedoniji in na Kosovu, od koder je po sprostitvi ukrepov na meji možen vnos okužbe. V Severni Makedoniji so danes poročali o rekordnem dnevnem številu smrtnih žrtev zaradi covida-19 od izbruha epidemije. Umrlo je devet bolnikov, skupaj pa 210. V zadnjih 24 urah so potrdili 193 novih okužb z novim koronavirusom, kar je drugo največje število doslej.

S Kosova pa so v torek poročali o rekordnem številu okužb od izbruha epidemije, saj so v enem dnevu potrdili 141 novih primerov, skupno pa je okužb 1756. V torek so poročali tudi o eni smrtni žrtvi covida-19, ki jih je skupno 34.