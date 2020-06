S stanjem v Sloveniji nezadovoljnih 40 odstotkov anketiranih

Rezultate raziskave gre razumeti predvsem v kontekstu minule epidemije

Transparent na nedavnih protivladnih protestih

Glede na Valiconovo raziskavo Ogledalo Slovenije je s stanjem v družbi nezadovoljnih 40 odstotkov anketiranih, kar je najnižji izmerjeni delež do zdaj. Medtem je zadovoljnih 32 odstotkov, kar je več kot novembra lani. Delež zelo srečnih pa se je od novembra znižal na štiri odstotke.

Nezadovoljnih s stanjem v družbi je bilo novembra lani 51 odstotkov vprašanih, zadovoljnih pa 22.

Trend zmanjševanja nezadovoljstva, ki ga je bilo opaziti v meritvah od začetka izvajanja Valiconove raziskave Ogledalo Slovenije decembra 2012 pa do decembra 2018, se je v začetku novembra 2019 ustavil in obrnil navzgor, a kot kaže zadnja meritev sredi junija, dva tedna po koncu epidemije novega koronavirusa, morda le začasno, so zapisali v družbi.

Tokratne rezultate gre po njihovi oceni razumeti predvsem v kontekstu minule epidemije. Smo namreč v fazi sprostitve ukrepov in normalizacije vsakdanjega življenja. Vprašanje je, če bi enak rezultat namerili tudi, če ne bi bilo epidemije, je izpostavil Andraž Zorko iz Valicona.

Kot so zapisali, to misel potrjuje podatek o oceni prihodnjega razvoja dogodkov. V tem pogledu je namreč zaznati več pesimizma, saj je zrasel delež tistih, ki menijo, da gredo stvari na slabše. Tako jih meni 54 odstotkov, kar je največ po letu 2014. Delež tistih, ki menijo, da gredo stvari na bolje, pa je glede na november lani nekoliko manjši.

Delež zelo srečnih še naprej pada in tokrat znaša štiri odstotke, medtem ko je bil novembra lani šestodstoten. Delež tistih, ki sploh niso srečni, pa se je od novembra zmanjšal za tri odstotne točke in znaša devet odstotkov.

Valicon je novembrske podatke dobil na podlagi anketiranja od 29. oktobra do 5. novembra 2019, sodelovalo pa je 875 ljudi, zadnje anketiranje pa je izvedel od 12. do 15. junija, pri čemer je sodelovalo 536 ljudi.