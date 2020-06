100 dni Janševe vlade: »Premier na Twitterju vsak dan razdvaja ljudi, da prikriva lastno nesposobnost«

Tretjo Janševo vlado je v prvih 100 dneh zaznamovalo obračunavanje z novinarji in protestniki, afera z nabavo zaščitne opreme, številne kadrovske menjave, podrejanje javne televizije in teptanje demokratičnih standardov

Tretja Janševa vlada v zaščitnih maskah pozira fotografom ...

Večina opozicijskih strank je 100 dni vlade Janeza Janše pospremila z ostro kritiko, ki se nanaša zlasti na nabavo opreme v epidemiji. Očitajo ji tudi zanje sporno kadrovanje, odpiranje ideoloških tem, premierju Janši pa neprimerno komunikacijo in razdvajanje. Vlada je naredila tudi kaj dobrega, dodajajo, v SNS izpostavljajo njene rezultate.

Vlada Janeza Janše se je po ocenah LMŠ v prvih 100 dneh izkazala "predvsem za ideološko, nepošteno, posledično pa tudi neoperativno in polno koruptivnih praks". "Epidemijo je izkoristila za obračunavanje z opozicijo in novinarji, na kakršnokoli kritiko, tudi tisto najbolj dobronamerno, pa je odgovorila z diskreditacijskimi napadi na Twitterju in v svojem strankarskem 'mediju', ki ga financirajo iz tujine. Vse te slabe strankarske medijske prakse je predsednik vlade prenesel tudi na uradne vladne komunikacijske kanale," so za STA navedli v največji opozicijski stranki, ki je vlado vodila pred Janšo.

V LMŠ menijo, da se je vlada napačno lotila tudi naslavljanja gospodarskih, socialnih in družbenih posledic epidemije. "Ukrepi, sprejeti v okviru paketov za pomoč gospodarstvu, temeljijo na zapletenih postopkih, predvsem pa so njihovi učinki prepočasni," so pojasnili.

Večina opozicije izpostavlja afere, razdvajanje in negospodarno nabavo opreme

Pri zajezitvi širjenja epidemije covida-19 je ta vlada po prepričanju LMŠ sicer gradila na bistvenih ukrepih, ki jih je sprejela prejšnja vlada, povsem neprimerno pa je komunicirala z javnostjo. Očitajo ji tudi po njihovi oceni negospodarne in netransparentne nakupe zaščitne in druge opreme v epidemiji, "s pomočjo katerih je vlada izbranim podjetjem omogočila visoke marže in dobičke". Med očitki so tudi mnoge "nepotrebne in neupravičene kadrovske menjave".

V LMŠ opozarjajo še na odpiranje ideoloških tem, ob čemer jih skrbi molk oz. "zgolj deklarativno distanciranje SMC in DeSUS". Navedli so še, da so želeli biti konstruktivna opozicija, a so jasno povedali, da ne bodo sodelovali med drugim pri rušenju državnih institucij in barantanju s človekovimi pravicami. Prav tako pa njihovi predlogi v DZ naletijo na gluha ušesa.

"Po relativno obetavnih začetkih, ko se smo se dobro soočili z epidemijo, je ta vlada kaj kmalu dokazala, da se ni sposobna ali željna soočiti se z realnimi problemi ljudi in delati v prid celotne države, temveč predvsem v prid lastnih interesov," pa menijo v poslanski skupini SD.

"Afera na afero, začenši z nabavami zaščitne opreme, revitalizacija ustaštva, teptanje osnovnih demokratičnih standardov, blatenje Slovenije v tujini, poskusi podrejanja javne radiotelevizije, obračunavanje najvišjih vladnih funkcionarjev z drugače mislečimi, zavajanje in vnašanje razkola v družbi je le del skrajno zaskrbljujoče in dolge slabe bilance prvih sto dni te vlade," so našteli. Po vsem tem menijo, da vlada nima več potrebnega zaupanja.

Koordinator Levice Luka Mesec je za STA ocenil, da je to najslabša vlada v Sloveniji v zadnjih 30 letih. Po njegovih ocenah nikoli še nismo imeli vlade, "ki bi ljudi tako razdvajala, ki bi tako grobo izkoriščala katastrofo, kot je bila epidemija novega koronavirusa za lastne interese". Izpostavil je nabavo zaščitne in druge opreme. "In nikoli še nismo imeli premierja, ki bi na Twitterju vsak dan razdvajal ljudi in spuščal dimne bombe kulturnega boja zato, da prikriva lastno in vladno nesposobnost," je še prepričan Mesec.

Dodal je, da je 100 dni vlade 100 dni razlogov za njen odstop, vsak dan pa po njegovem mnenju nastajajo novi razlogi. Vsi projekti vlade po njegovih ocenah sicer niso bili slabi. Izpostavil je temeljni dohodek za samozaposlene in nadomestila za čakanje za delavce, ki so ostali brez dela, kar so podpirali tudi v Levici. Številni ukrepi za gospodarstvo pa so bili po njegovih ocenah prepozni in slabo domišljeni.

Predsednica SAB Alenka Bratušek ugotavlja, da ne ona ob prevzemu vlade pred leti ne Janša tokrat nista imela sreče, da bi imela 100 dni miru, pač pa sta oba padla v hudo krizo. Po njeni oceni je Janševa vlada v treh mesecih naredila nekaj dobrega, a tudi kar nekaj napak, bodisi pri nabavi zaščitne in druge opreme v času koronske krize bodisi pri "popolnoma nepotrebnih pismih evropskim institucijam". Kot nekdanja ministrica za infrastrukturo pa je kritična tudi do zmanjšanja proračuna tega resorja za 130 milijonov evrov.

V epidemiji je vlada po mnenju Bratuškove bolj ali manj vsebinsko delala korektno, pri čemer pa je treba izvzeti nabavo opreme, kar je treba preiskati.

Po njenih besedah so v SAB konstruktivna opozicija in podpirajo dobre predloge, enako pa pričakujejo tudi od vlade. S slednjo formalno ne morejo sodelovati, je dejala. Bratuškova sicer ocenjuje, da je vladna koalicija zelo trdna.

SNS edina v opoziciji, pripravljena na podpis sporazuma o sodelovanju s koalicijo

Vlado pa večkrat podprejo trije poslanci SNS. Predsednik stranke Zmago Jelinčič je za STA ocenil, da je to prva vlada, ki lahko v 100 dnevih pokaže velike rezultate. "Dobro delo se odraža tudi v besnenju dela opozicije, ki vlaga interpelacije in organizira kolesarske promenade," je dejal in dodal, da bi bilo pametneje, da gredo ob petkih na ljubljansko kulinarično prireditev, kjer da je še bistveno več ljudi kot na kolesih.

Vladi očita le to, da je "preveč lahkomiselno delila socialne podpore v času krize koronavirusa". Največja nevarnost za vlado pa je po Jelinčičevem mnenju "podtalno delovanje določenih sil, ki bi zato, da bi zrušile vlado, žrtvovale tudi državo". "A morajo vzdržati do konca mandata," je prepričan.

SNS je tudi edina opozicijska stranka, ki je bila s koalicijo pripravljena podpisati sporazum o sodelovanju. LMŠ, SD, Levica in SAB so ponudbo koalicije zavrnile.