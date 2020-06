VIDEO: Zaradi barve kože napadli poslanko

Evropska poslanka Zelenih, Pierrette Herzberger-Fofana, žrtev brutalnega napada policije

Med debato v Evropskem Parlamentu, ki se je zgodila v sredo, je evropska poslanka stranke Zelenih, Pierrette Herzberger-Fofana, povedala, da je bila žrtev diskriminatornega rasističnega nasilja s strani policajev. Incident se je zgodil na Gare du Nord, velikem križišču železniških prog na severu Bruslja, kjer je poslanka opazila dva temnopolta moška, ki ju je obkrožalo in nadlegovalo devet belgijskih policistov. V želji, da bi ju obranila neutemeljene grobosti, je sama postala žrtev njihove brutalnosti. Herzberger-Fofana poroča, da so jo policisti pritisnili ob steno in jo grobo in neprimerno preiskali.

Po njenih predvidevanjih pa so se nanjo spravili zato, ker je tako kot prvotni žrtvi tudi sama temnejše polti. Policisti Herzberger-Fofani, po poročanju web24news niso verjeli, da zaseda funkcijo evropske poslanke in so se iz nje norčevali, rekoč, da »črna ženska že ne more biti poslanka«. Napada jo je rešil prav uradni avtomobil parlamenta, ki jo je prišel iskat na postajo. Šele takrat so policisti z nadlegovanjem prenehali. Predsednik evropskega parlamenta, David Sassoli, je obljubil, da bodo dogodek podrobno preiskali. Kot so že ugotovili, je bil incidentu priča tudi odvetnik za človekove pravice, ki so ga policisti brezobzirno in ostro utišali.

O dogodku je poslanka spregovorila na plenarnem zasedanju v četrtek, ko so poslanci odprli temo rasizma in debato o Georgu Floydu. Belgijska policija je že potrdila, da je bila evropska poslanka preiskana »po nenavadnem postopku« in, da ji je bila začasno odvzeta svoboda. Prav tako pa je policija že vložila pritožbo, ki pravi, da je poslanka do policajev izkazovala prezir.

NfCOpqTBQPQ