Na hrvaških volitvah tudi slavni zvezdniki

Med skoraj 2700 kandidati na strankarskih, koalicijskih in neodvisnih listah, ki se potegujejo za 151 sedežev v hrvaškem saboru, je veliko znanih oseb iz sveta zabave in kulture

Hladno pivo

© Wikimedia Commons

Poleg narodnozabavnega pevca Miroslava Škora, vodje Domovinskega gibanja, je na kandidatnih listah za hrvaške parlamentarne volitve, ki bodo 5. julija, več znanih obrazov hrvaške estrade: frontman skupine Hladno pivo Mile Kekin, nekdanja pevka skupine Magazin Ljiljana Nikolovska, igralec Vilim Matula, komik Željko Pervan ter zadarski pevec Mladen Grdović. Med skoraj 2700 kandidati na strankarskih, koalicijskih in neodvisnih listah, ki se potegujejo za 151 sedežev v hrvaškem saboru, je veliko znanih oseb iz sveta zabave in kulture, med njimi celo več zakonskih parov.

Največ znanih obrazov je na kandidatnih listah levo-zelene koalicije šestih strank, združenih v platformo Zmoremo!. Poleg Kekina in Nikolovske kandidirata tudi znana hrvaška igralca Urška Raukar-Gamulin in Vilim Matula ter priljubljeni gledališki režiser Mario Kovač. Med kandidati so še dramaturg Goran Pristaš ter multimedijski umetnik Nemanja Cvijanović ter znana hrvaška filozofinja s slovenskimi koreninami Nadežda Čačinovič.

Škoro je na kandidatno listo Domovinskega gibanja uvrstil komika Željka Pervana in igralca Davorja Dretarja - Dreleta ter najmlajšega zmagovalca priljubljenega televizijskega kviza Kviskoteka Roberta Pauletića. Škora so politični nasprotniki med predvolilno kampanjo obtožili nepotizma, ker je vodilno mesto na kandidatni listi v eni volilnih enot zaupal svoji sestri Vesni Vučemilović.

V politiki sta že nekaj časa brat in sestra Željko Kerum in Nevenka Bačić, ki znova kandidirata na listi Kerumove Hrvaške meščanske stranke (HGS). Nekdanji župan Splita in saborski poslanec ter podjetnik Željko Kerum je presenetil hrvaško javnost, ko je za kandidata svoje stranke pridobil priljubljenega dalmatinskega pevca Grdovića, ki je znan ne le po svojih uspešnicah, temveč tudi po družinskem nasilju. Na listi je tudi prvak hrvaškega narodnega gledališča (HNK) Split Filip Radoš.

Znani DJ Lovre Kanjer alias Lawrence Klein je kandidat stranke zagrebškega župana, Milan Bandić 365 - Stranka dela in solidarnosti. Most neodvisnih list je med drugim kandidiral Anta-Andrijo Vlašića, ki je bolj znan kot reper Ante Cash. V sabor si želi tudi pevec tamburaške skupine Begini Mario Budišćak, ki je kandidat predvolilne koalicije manjših liberalnih strank Fokus in Pametno.

Na kandidatnih listah je tudi več zakonskih parov. Poleg Mila in Ivane Kekin na listi Zmoremo! sta kandidata stranke Most Marija Selak Raspudić in Nino Raspudić. Tudi predsednik stranke Živi zid in poslanec v Evropskem parlamentu Ivan Vilibor Sinčić je na kandidatni listi ob soprogi Vladimiri Palfi Sinčić. Na listi sredinske liberalne stranke Pametno pa sta Marijana in Ivica Puljak, ki sta pred skoraj desetletjem kot prva zakonca skupaj vstopila v hrvaško politiko.