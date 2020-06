Zakaj je policija zaprla Trg republike?

Policija sporoča, da je omejila gibanje z namenom varovanja državnega zbora

Trg republike danes ...

© Borut Mekina

Petkovi protesti so v Ljubljani doslej potekali tudi pred parlamentom na Trgu republike. Danes popoldne je policija ograjo najprej postavila po sredi trga, nato pa so se odločili, da trg popolnoma zagradijo in na njem proteste prepovejo.

Policija nam je sporočila, da je ljubljanska policijska uprava danes na Trgu republike omejila gibanje z namenom varovanja državnega zbora, za zagotavljanje in vzdrževanje javnega reda in miru, preprečevanje izvrševanja kaznivih dejanj, zagotavljanja varnosti cestnega prometa in upoštevanja odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji: »Pri izvedbi varovanj vedno upoštevamo trenutno znane okoliščine in pridobljene informacije v zvezi s protesti. Ker je današnji protest neprijavljen in tako brez znanega organizatorja, ki bi moral na podlagi Zakona o javnih zbiranjih na protestu zagotoviti varnost udeležencev, smo temu tudi prilagodili izvedbo varovanja.«

V slovenski ustavi in mnogih mednarodnih konvencijah, kot je konvencija o človekovih pravicah, je sicer jasno zapisano, da lahko države posamezne človekove pravice, kot sta pravica do svobode izražanja in združevanja, torej tudi pravica do protesta, v času izjemnih okoliščin omejijo, a zgolj sorazmerno.