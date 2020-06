FOTO: Protivladnih protestov ograjeni Trg republike ni ustavil

Na tisoče protestnikov v Ljubljani in drugod po Sloveniji. Sporočilo je jasno: celotnega svobodnega prostora vlada pač ne more ograditi.

Protestniki nad ograjenim Trgom republike

© Jure Trampuš

Kot že več petkov, tudi danes potekajo protivladni protesti. V Ljubljani je policija v celoti ogradila Trg republike. Nekaj protestnikov je ograjo prestopilo že pred "uradnim" pričetkom ob 19. uri in v ograjenem delu bralo ustavo. Policija jih je nato fizično odstranila, okoli starejše protestnice, ki naj bi se poškodovala, so drugi protestniki postavili živi ščit, da je polno opremljeni policisti ne bi poškodovali.

Nekaj deset protestnikov, med njimi so bili tudi nekateri znani kulturniki, je "v znak protesta proti korupciji, policijskemu nasilju in omejevanju svobode izražanja in združevanja", kot so zapisali na družbenih omrežjih, prestopilo ogrado, se posedlo na tla in na glas bralo ustavo. Še posebej glasno so opozorili na ustavno pravico do mirnega zbiranja in javnih zborovanj.

Policija jih je opozorila, da so v varovanem območju in jim dala navodilo, naj se z njega umaknejo. Protestniki, med njimi kulturnik Andrej Rozman Roza, so zahtevali pojasnila, zakaj je trg sploh ograjen. Ker se nekateri kljub opozorilom policije niso umaknili, so jih policisti ob glasnih žvižgih in skandiranju opazovalcev fizično odnesli s trga.

Protesniki še pred "uradnim" začetkom protestov berejo Ustavo RS v ograjenem delu Trga republike

© Borut Krajnc

Na Policijski upravi Ljubljana so za STA pojasnili, da so "na podlagi 56. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije na Trgu republike omejili gibanje z namenom varovanja državnega zbora, za zagotavljanje in vzdrževanje javnega reda in miru, preprečevanje izvrševanja kaznivih dejanj, zagotavljanja varnosti cestnega prometa in upoštevanja odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah".

"Pri izvedbi varovanj vedno upoštevamo trenutno znane okoliščine in pridobljene informacije v zvezi s protesti. Ker je današnji protest neprijavljen in tako brez znanega organizatorja, ki bi moral na podlagi zakona o javnih zbiranjih na protestu zagotoviti varnost udeležencev, smo temu tudi prilagodili izvedbo varovanja," so pojasnili na policijski upravi.

In to kljub temu, da so protesti do zdaj vedno potekali miroljubno in da državni zbor nikoli v tem času ni bil ogrožen.

Protestniki pred vlado na Prešernovi v Ljubljani

© Nika Vistoropski / Facebook

Kasneje (ob 19. uri) pa se je zaradi ograje na Trgu republike na tisoče protestnic in protestnikov zbralo na Prešernovem trgu. Znova so bili opremljeni s transparenti in piščalkami, s katerimi so se že tradicionalno izrekali proti omejevanju svobode ter bili kritični do vladnih ukrepov, pritiskov na novinarje in korupcije. Ker je predsednik vlade Janez Janša ob komentiranju protestov govoril tudi o črnosrajčnikih, se jih je tokrat več obleklo v črno. Množica se je pozneje vendarle podala tudi v smer parlamenta, pred ministrstvo za notranje zadeve in na nekaj drugih točk. Nepregledna množica ljudi, ki ne želi, da se v državi teptajo osnovne človekove pravice in demokratični standardi, se je raztezala tudi na ceste in ulice, da se je ponekod celo ustavil promet.

Sporočilo je jasno: celotnega svobodnega prostora vlada pač ne more ograditi.

Iznajdljiva protestnica

© Jure Trampuš

Tudi danes, kot že minule tedne, Ljubljana ni edina, kjer potekajo protesti, četudi so v prestolnici najštevilčnejši. Tradicionalno pa so se zbrali tudi v Mariboru, Celju in na Obali, podporo in solidarnost pa so znova izkazali tudi slovenski državljani in njihovi podporniki v Berlinu in Barceloni.

Solidarno tudi v Berlinu

© Facebook