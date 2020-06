Načelnik Slovenske vojske: »Vojska ne potrebuje aktivacije 37.a člena«

Načelnik generalštaba Slovenske vojske (SV) Robert Glavaš je dejal, da daje po njegovi oceni 37. člen vojski dovolj pooblastil, če želijo pomagati civilni policiji na meji

Ljubljana, 21. junija - Načelnik generalštaba Slovenske vojske (SV) Robert Glavaš je v oddaji Politično s Tanjo Gobec na TV Slovenija dejal, da vojska ne potrebuje aktivacije 37.a člena. Po njegovi oceni daje 37. člen vojski dovolj pooblastil, če želijo pomagati civilni policiji na meji. Obenem je izpostavil drugačno usposobljenost in doktrino vojske od policije.

Glavaš je pojasnil, da so v vojski usposobljeni za drugačno doktrino in taktiko kot policija. Če želijo, da je vojska na meji učinkovitejša, pričakuje, da bo vojska svoje naloge na meji opravljala skladno s taktiko, ki jo poznajo in za katero so usposobljeni.

Novinarka je v pogovoru izpostavila tudi nedavno izjavo generalnega direktorja policije Antona Travnerja, da ne vidi razloga, zakaj vojska ne bi delovala tudi znotraj Slovenije, ne samo ob meji. Po besedah Glavaša je naloga vojske z ustavo in zakonom o obrambi jasno določena - obramba države. Vojska tako lahko deluje znotraj države v primeru, ko so razglašene drugačne varnostne razmere, kot je mir, je pojasnil.

"V tem primeru - mislim, da 37. člen jasno govori o tem - je to meja, kjer je Slovenska vojska v pomoč civilni policiji pri teh postopkih, tako da se trenutno ne morem strinjati s tem, da bi bili v notranjosti, razen seveda, če celotna vlada oziroma parlament kot naš najvišji organ ne bo sprejel drugačnih ukrepov, tudi za zajezitev kakšnih drugih problematičnih zadev, ki bi bile povod za vojno, recimo če bi prišli v neko krizno situacijo - ne samo mi, temveč vsa Evropa," je dejal načelnik generalštaba.

Dotaknila pa sta se tudi incidenta na italijansko-slovenski meji. Kot je zatrdil Glavaš, javnost ni potrebno skrbeti, da bi lahko kdo iz vojske vzel stvari v svoje roke. Vojska ima med drugim posebna pravila delovanja, ki določajo tudi, kako se vedejo do civilistov.

"Ta dogodek je prvi v petih letih, ki se je zgodil, in upam, da zadnji. Mi v Slovenski vojski, seveda skupaj z obveščevalno-varnostno službo, bomo preiskali ta dogodek. Sam sem to tudi omenil in trdim danes, da vojska dela zakonito in bo delala zakonito tudi naprej, je pa meni in Slovenski vojski v interesu, da se razišče ta dogodek do te stopnje, da lahko rečemo, kaj dejansko se je na meji zgodilo," je povedal Glavaš.

Poudaril je še, da se je nekoč puške nosilo na hrbtu, medtem ko se jih danes predvsem na prsih. "Verjamem, da si lahko nekdo, ki prvič vidi vojaka, ki nosi puško na prsih, to interpretira na takšen ali drugačen način. Vendar pa ne bi zdaj govoril o tem. Še enkrat ponavljam, dajmo času čas. Sam se bom zavzel, da bo zagotovo prišlo do epiloga," je še dejal.