Odstranjenih še več spornih spomenikov

Konec tedna se je v ZDA nadaljevalo odstranjevanje zgodovinskih spomenikov

Konec tedna se je v ZDA nadaljevalo odstranjevanje zgodovinskih spomenikov, ki se je začelo med protesti proti policijskemu nasilju po smrti Georgea Floyda, ki ga je 25. maja v Minneapolisu zadušil policist. Na zahodni obali sedaj odstranjujejo spomenike španskih misijonarjev, na vzhodni pa še naprej spomenike uporni konfederaciji. V Los Angelesu so podrli kip španskega misijonarja Juniperja Serre, ki je v 18. stoletju ustanovil devet misijonov oziroma cerkva, kjer so zapirali domorodne Indijance in jih tudi na silo pokristjanjevali. V petek so kip Serre podrli tudi v San Franciscu.

V Pine Bluffu v državi Arkansas so oblasti same odstranile spomenik vojaku konfederacije izpred sodišča in ga preselile na 60 kilometrov oddaljeno pokopališče vojakov konfederacije.

V najstarejšem mestu ZDA, St. Augustinu na Floridi, poteka javna razprava, kaj storiti s spomeniki konfederaciji, v Wilmingtonu v Severni Karolini pa so oblasti uvedle policijsko uro okrog dveh konfederacijskih spomenikov, da jih protestniki ne uničijo, kot so v petek dva kipa v Raleighu.

V Edwardsvillu v Illinoisu želijo odstraniti kip tretjega guvernerja te zvezne države Niniana Edwardsa, ki je bil lastnik sužnjev, v Baltimoru pa so z rdečo barvo oskrunili spomenik očetu naroda Georgeu Washingtonu. Spomenike konfederaciji so z javnih mest Baltimora odstranili že leta 2017.

V kalifornijskem mestu Thousand Oaks so v nedeljo aretirali tri uslužbence šerifovega urada, ker so uničili ponjavo, na kateri je bil napis Črna življenja štejejo. Prijavil jih je lastnik zemljišča z napisom in policisti so morali aretirati kolege zaradi vandalizma.

V nedeljo je nasilje izbruhnilo na protestu v Portlandu v državi Oregon, kjer je bilo mirno, dokler protestniki niso skušali prestopiti varnostne ograde, končalo pa se je z nekaj aretacijami.

V centru Seattla še kar vztraja avtonomno območje protestnikov s kratico CHOP, kjer ne marajo policistov, ki pa jih doslej tudi niso skušali na silo razgnati. V soboto je tam prišlo do streljanja, policija je posredovala, odpeljala dva ranjena v bolnišnico, kjer je eden umrl.

