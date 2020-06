Prodani kitari Cobaina in Princea

Kitaro, ki jo je Cobain igral na oddaji MTV Unplugged, so prodali za rekordnih šest milijonov dolarjev, Princeovo kitaro Blue Angel pa za dobrih 560.000 dolarjev

Kurt Cobain na MTV Unplugged

© Wikipedia

Na dražbi Julien's Auctions, naslovljeni Glasbene ikone, so v soboto prodali kitari, ki sta bili nekoč v lasti frontmana Nirvane Kurta Cobaina in legendarnega Princea. Elektro-akustično kitaro, ki jo je Cobain igral na oddaji MTV Unplugged, so prodali za rekordnih šest milijonov dolarjev, Princeovo kitaro Blue Angel pa za dobrih 560.000 dolarjev.

Dražba predmetov je potekala v petek in soboto. Rekord je na dražbi dosegla kitara, na katero je Kurt Cobain igral med oddajo MTV Unplugged v New Yorku. Že izklicna cena za elektro-akustično kitaro Martin D-18E iz leta 1959 je bila milijon ameriških dolarjev, na koncu pa je bila prodana za šestkrat višji znesek.

hEMm7gxBYSc

Doslej je za najdražjo na dražbi prodano kitaro veljal črni instrument, znamke Stratocaster, ki je bil v lasti Davida Gilmourja iz skupine Pink Floyd. Novi lastnik je zanj odštel 3,95 milijona dolarjev, navaja portal glasbene revije Rolling Stone.

Nirvana so sicer na kultni oddaji glasbene televizije MTV nastopili 18. novembra 1993, le slabih pet mesecev preden je Cobain storil samomor. Na dražbi so kitaro ponudili skupaj s črnim kovčkom, na katerega je Cobain nalepil letak s podobo albuma Feel the Darkness skupine Poison Idea. V njem so bili trije zavitki nadomestnih strun ter z vilico, žlico in nožem okrašen usnjen mošnjiček, v katerem naj bi Cobain hranil heroin, od katerega je bil odvisen zadnja leta življenja.

Med spominskimi predmeti, povezanimi z Nirvano, so na dražbi ponudili tudi kitaro Fender Strat, na katero je Cobain igral tekom turneje In Utero leta 1994, ter srebrno srajco, ki jo je nosil v videu za skladbo Heart-Shaped Box. Lani so sicer s cigareti ožgano jopico, ki jo je Cobain nosil v oddaji MTV Unplugged, prodali za 334.000 dolarjev.

n6P0SitRwy8

Med številnimi zanimivimi predmeti pa je bila na dražbi za 563.500 dolarjev prodana tudi kitara z imenom Blue Angel, ki je pripadala legendarnemu, prav tako že pokojnemu glasbeniku Princeu. Gre za kitaro modre barve Cloud 2, ki je bila v 80-ih letih po naročilu narejena za glasbenika, vanjo pa so vgravirani tudi Princeovi ljubezenski simboli.

Na svojega "modrega angela" je glasbenik med drugim igral na turnejah Purple Rain in Diamonds and Pearls, pa tudi na 15. obletnici oddaje Saturday Night Live. Pri avkcijski hiši so ob dražbi zapisali, da je Blue Angel v zgodovinskem smislu najpomembnejša glasbenikova kitara, ki je bila kadarkoli ponujena na dražbi. Ni pa bila prodana za rekorden znesek. Drugo Princeovo Cloud kitaro so namreč na dražbi novembra 2017 prodali za 700.000 dolarjev.