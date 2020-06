Podaljšanje prepovedi vizumov za tuje delavce

Trump je prepoved aprila zaradi pandemije novega koronavirusa uvedel za 60 dni, ob izteku roka pa jo sedaj širi tudi na začasne in sezonske tuje delavce z nekaj izjemami

Donald Trump

© Wikimedia Commons

Ameriški predsednik Donald Trump se je odločil prepoved izdajanja delovnih vizumov in dovoljenj za delo in bivanje v ZDA oziroma zelenih kart podaljšati do konca letošnjega leta. Prepoved je aprila zaradi pandemije novega koronavirusa uvedel za 60 dni, ob izteku roka pa jo sedaj širi tudi na začasne in sezonske tuje delavce z nekaj izjemami. Svojo odločitev je utemeljil z gospodarsko škodo, ki so jo utrpeli ameriški delavci zaradi pandemije.

Podaljšanje prepovedi velja za vizume H-1B, ki jo dobijo posebej izurjeni ali nadarjeni. Prepoved velja tudi za vizume L-1, ki omogočajo selitve delavcev znotraj podjetij, vizume H-2B za sezonske delavce z izjemo delavcev v kmetijstvu in prehrambeni industriji in vizume J-1 za študente.

Izjema za nove zelene karte velja za zdravstvene delavce, ki pomagajo v boju proti koronavirusu.