Nemci prepovedali še eno neonacistično skupino

Gre za skupino Nordadler, ki je po navedbah ministrstva dejavna predvsem na medmrežju

"Črne brigade" na Trgu republike v Ljubljani, 30. november 2012

Nemško notranje ministrstvo je danes prepovedalo že tretjo neonacistično skupino letos. Gre za skupino Nordadler, ki je po navedbah ministrstva dejavna predvsem na medmrežju. V štirih zveznih deželah medtem potekajo preiskave proti članom skupine. "Desni ekstremizem in antisemitizem nimata mesta na internetu," je na Twitterju zapisal tiskovni predstavnik notranjega ministrstva Steve Alter.

Po navedbah ministrstva skupina, katere ime pomeni "severni orli", sledi nacistični ideologiji in deluje pod več imeni. Njeni člani se zaobljubijo Adolfu Hitlerju in drugim visokim članom nekdanjega nacističnega režima, uporabljajo pa tudi njegove simbole in jezik.

Domnevni ustanovitelj skupine Nordadler je leta 2018 za medije povedal, da se ima za nacista in da v skupini razmišljajo o napadih na politike.

Skupina je zelo antisemitska, načrtovala pa je tudi vzpostavitev naselbin enako mislečih na podeželju. Njeni voditelji so med drugim na spletu izrazili simpatije do napada na sinagogo v nemškem mestu Halle, v katerem je 28-letni Nemec ubil dve osebi.

Policija medtem danes izvaja racije proti članom skupine v štirih zveznih deželah: Severno Porenje-Vestfalija, Saška, Brandenburg in Spodnja Saška.

Po podatkih notranjega ministrstva je to dvajseta prepoved skrajno desne skupine v državi in tretja letos. Janauarja letos je ministrstvo prepovedalo neonacistično skupino Combat 18, marca pa rasistično in antisemitsko skupino Združena nemška ljudstva in plemena.