Gantar: »Hrvaška postaja epidemiološko nevarna država, tudi za Slovenijo«

Minister je državljane, ki se odpravljajo na Hrvaško, opozoril, da se lahko zgodi, da ob vrnitvi v državo naletijo na karanteno

Minister za zdravje Tomaž Gantar

© Borut Krajnc

Minister za zdravje Tomaž Gantar je v ponedeljek v oddaji 24ur zvečer izrazil zaskrbljenost zaradi razmer glede širjenja novega koronavirusa na Hrvaškem. "Seveda me skrbi, strah me je, da bi se situacija poslabšala. Hrvaška v resnici postaja epidemiološko nevarna država, tudi glede ponovnega širjenja virusa v Sloveniji." Na Hrvaškem v zadnjih dneh poročajo o porastu okužb z novim koronavirusom. V ponedeljek so sporočili, da jih je bilo v enem dnevu 19, dan pred tem pa 18.

"Takoj, ko se bo povečalo število okužb v Sloveniji in bo ugotovljeno, da so te vnešene iz Hrvaške ali pa če se bo tam to višje število okuženih na dnevni ravni ustalilo, bo država postala rdeča cona in bo uvedena karantena za vse, ki prihajajo iz Hrvaške," je pojasnil Gantar. Ob vstopu iz držav na rdečem seznamu v Slovenijo je obvezna karantena.

Minister je državljane, ki se odpravljajo na Hrvaško, opozoril, da se lahko zgodi, da ob vrnitvi v državo naletijo na karanteno, če ne bodo spremljali obvestil. "Glede na to, da se Hrvaška giblje v nevarnem območju, je ta nevarnost realna," je dodal. Izrazil je tudi skrb, ker le malo ljudi upošteva zaščitne ukrepe, čeprav število okuženih spet narašča.

Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so za STA povedali, da je Hrvaška, kjer v zadnjih dneh beležijo porast okužb z novim koronavirusom, še vedno epidemiološko varna država, iz katere je mogoče v Slovenijo vstopati brez omejitev.

Glede varnih držav od samega začetka uporabljajo transparente kriterije, to je manj kot deset novih okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh in skupno 10.000 testov na milijon prebivalcev.