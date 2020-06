Našli potopljeno ladjo z amforami iz rimskih časov

Ob ostankih ladje so v pesku tudi številne amfore, ki naj bi bile z območja severne Afrike in Bližnjega vzhoda

Najdene amfore

© Velimir Vrzić

Nedaleč od hrvaškega otoka Krk je znani hrvaški podmorski raziskovalec Velimir Vrzić v morju našel potopljeno ladjo iz časov rimskega cesarstva. Ob ostankih ladje so v pesku tudi številne amfore, ki so iz 4. stoletja. Po ocenah podvodnih arheologov gre za enkratno najdišče amfor iz Tunizije in Bližnjega vzhoda. Z naknadnimi raziskavami bi bilo mogoče ugotoviti trgovske poti in tovor ladje, ki dobesedno nedotaknjena leži v pesku in blatu, je dejal Vrzić.

Vrzić je znan po svojih podmorskih odkritjih. Ladjo pri Krku je našel, potem ko je preučeval poti, po katerih so ladje potovale iz Dalmacije proti Benetkam. Ob tem je uporabljal najsodobnejša raziskovalna podvodna sredstva, je objavil Novi list na svoji spletni strani.

Podmorski raziskovalec je objavil tudi svoje fotografije morskega dna, na katerem je videti dele ladje in razbitine amfor. Napovedal je, da bodo raziskave nadaljevali ter da bo o poteku svojih dejavnosti še naprej obveščal javnost.

Obvestil je tudi pristojne službe hrvaškega ministrstva za kulturo, da bi sprožili vse potrebne ukrepe za zaščito ladje in amfor pred morebitnimi roparji. Po končnih arheoloških raziskavah najdišča bodo najdene predmete shranili v reškem muzeju.