Umik kipa predsednika Roosevelta

Muzej naravne zgodovine v New Yorku bo izpred vhoda umaknil kip, ki ga protestniki kritizirajo kot simbol ameriškega kolonializma in rasizma

Rooseveltov kip pred muzejem

© Martin Dürrschnabel / WikiCommons

V ponedeljek so iz Muzeja naravne zgodovine v New Yorku sporočili, da bodo izpred vhoda umaknil kip nekdanjega predsednika ZDA Theodora Roosevelta, ki ga protestniki kritizirajo kot simbol ameriškega kolonializma in rasizma. Gre za kip Roosevelta na konju, pod njim pa sta ameriški staroselec in temnopolt moški.

Župan New Yorka Bill de Blasio je povedal, da so ga predstavniki muzeja prosili, če lahko umaknejo kip, ker eksplicitno prikazuje temnopolte in domorodne prebivalce kot podrejene in rasno manjvredne. "Mesto podpira željo muzeja. To je prava odločitev in pravi čas za umik problematičnega kipa," je dejal župan o kipu, ki je pred vhodom v muzej v newyorškem Centralnem Parku že od leta 1940.

Roosevelt se je s svojo enoto prostovoljcev boril v ameriško-španski vojni leta 1898, med katero so ZDA Španiji odvzele nekaj kolonialnega ozemlja, med drugim Kubo.

Protesti proti policijskemu nasilju, ki so v ZDA izbruhnili, potem ko je policist v Minneapolisu 25. maja zadušil temnopoltega Georgea Floyda, se že nekaj časa osredotočajo na nekatere simbole ameriške preteklosti, kot so kipi generalov uporne konfederacije, pa tudi kipi kolonizatorjev in lastnikov sužnjev.

Prihaja tudi do neverjetnih sprememb v odnosu do policijskih postopkov. V New Yorku so v nedeljo le nekaj ur po incidentu začasno do konca preiskave ter brez plače odpustili policista, ki je med ukrepanjem proti nesramni trojici fantov na plaži Rockaway v Queensu enega od njih začel daviti.

Fantje so najprej nekaj minut provocirali policiste. Eden od fantov je postal nasilen in so ga skušali aretirati, pri čemer je enega od policistov zaneslo in je fanta prijel za vrat. Na posnetku je slišati enega od fantov, ki je policista opozarjal, naj ga neha daviti, nakar je drugi policist potegnil svojega kolega stran od osumljenca.

V mestu New York je prijem davljenja prepovedan, pred kratkim pa so ga prepovedali tudi na državni ravni New Yorka.