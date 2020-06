Epidemiolog miri: »Hrvaška je uvrščena med varne države«

NIJZ po Gantarjevih izjavah o nevarnem stanju na Hrvaškem miri, da je epidemiološka slika na Hrvaškem podobna stanju v Sloveniji, ki pa je še vedno zelo dobro v primerjavi s povprečjem EU

© Pixabay

Potem ko je minister za zdravje Tomaž Gantar v ponedeljek izrazil zaskrbljenost zaradi razmer glede novega koronavirusa na Hrvaškem, danes na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) mirijo, da je epidemiološka slika na Hrvaškem podobna stanju v Sloveniji. Iz Hrvaške v zadnjih dneh poročajo o porastu okužb. Od ponedeljka so jih potrdili 30.

"Seveda me skrbi, strah me je, da bi se situacija poslabšala. Hrvaška v resnici postaja epidemiološko nevarna država, tudi glede ponovnega širjenja virusa v Sloveniji. Skrb je na mestu," je v ponedeljek dejal Gantar.

"Takoj, ko se bo povečalo število okužb v Sloveniji in bo ugotovljeno, da so te vnesene iz Hrvaške ali pa če se bo tam to višje število okuženih na dnevni ravni ustalilo, bo država postala rdeča cona in bo uvedena karantena za vse, ki prihajajo iz Hrvaške," je pojasnil.

Minister je državljane, ki se odpravljajo na Hrvaško, opozoril, da se lahko zgodi, da ob povratku v državo naletijo na karanteno, če ne bodo spremljali obvestil. "Glede na to, da se Hrvaška giblje v nevarnem območju, je ta nevarnost realna," je dodal.

Vladni govorec Jelko Kacin pa je danes poudaril, da "drastičnih poslabšanj" glede stanja na Hrvaškem vendarle ne pričakujejo. Tako kot v Sloveniji so bili vsi posamezni uvozi okužb izolirani. "Vse se zelo natančno spremlja," je zagotovil Kacin.

Ni pa se hotel jasno izrekati glede tega, kako naj ravnajo slovenski državljani, ki nameravajo odpotovati na dopust na Hrvaško, vmes pa bo morda prišlo do spremembe epidemiološke ocene za to državo in bodo morda morali ob povratku v karanteno. "Mislim, da so naši ljudje zelo ozaveščeni," je dejal. "Treba je upoštevati priporočila, na drugi strani pa ni dobro izzivati," je dodal.

Predstojnik centra za nalezljive bolezni pri NIJZ Mario Fafangel je zagotovil, da podrobno spremljajo stanje v povezavi z novim koronavirusom tako v Evropi kot drugod v svetu.

"Na svetovni ravni se pandemija nadaljuje, v Evropi pa se številke držijo na stabilni ravni."

"Na Hrvaškem se tako kot v Sloveniji epidemiološko nekaj dogaja. Trenutno so številke 14-dnevne kumulativne incidence na Hrvaškem primerljive z našimi - nekaj čez dva. Kar pomeni, da je še vedno smotrno, da je Hrvaška uvrščena med varne države," je zagotovil epidemiolog. Dejal je, da bodo pozorno opazovali, kako se bo trend nadaljeval in da bodo tudi hitro ukrepali.

Hrvaški premier Andrej Plenković pa je v odzivu na Gantarjevo izjavo izrazil prepričanje, da bodo imeli pod nadzorom vse novookužene osebe z novim koronavirusom na Hrvaškem ter da bodo zagotovili običajno gibanje slovenskih državljanov na Hrvaškem in hrvaških v Sloveniji.

Tudi Plenković se je v ponedeljek testiral na novi koronavirus, potem ko je v soboto obiskal teniški turnir Adria tour v Zadru, ki je postalo potencialno novo žarišče okužb z novim koronavirusom. Njegov test je bil negativen.

Medtem je več ko 80 testov v Zadru pokazalo en nov primer okužbe, potem ko se je okužba minuli konec tedna razširila med teniškimi igralci, ki so se udeležili turnirja. Novo okužbo so potrdili pri petletnem otroku, ki naj bi ga okužil član družine, ki se je družil s teniškimi igralci med turnirjem.

Skupaj s tem otrokom so v Zadru doslej potrdili štiri okužbe, med njimi je tudi hrvaški teniški igralec Borna Ćorić. Danes pa so po testiranju v Beogradu okužbo potrdili tudi pri organizatorju turnirja, srbskemu teniškemu igralcu Novaku Đokoviću in njegovi soprogi.

V samoizolaciji v Zadru je 81 oseb, so danes sporočili iz štaba civilne zaščite zadrske županije. Hrvaški zdravstveni strokovnjaki ocenjujejo, da bodo razsežnosti okužbe v Zadru vidne po približno desetih dneh.

Na Hrvaškem so od ponedeljka ob 14. uri potrdili 30 novih primerov okužbe s koronavirusom. Gre za največje število novookuženih v 24 urah po 8. maju, ko so imeli 36 novih primerov. Od 18. junija so na Hrvaškem zabeležili 89 novih primerov okužbe z novim koronavirusom.

Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je ocenil, da 30 novookuženih ne pomeni, da se je epidemiološka situacija bistveno poslabšala. Pojasnil je, da ni eksponentnega zvišanja števila okuženih.

Število okuženih je v ponedeljek znova naraslo tudi v Sloveniji, potrdili so 13 novih primerov. Med temi je bilo šest primerov vnesenih iz tujine, in sicer trije iz Bosne in Hercegovine, po en pa iz Srbije, Kosova in Hrvaške. Nadaljnjih pet primerov je povezanih z vnesenimi primeri iz tujine, en primer še preiskujejo, pri enem pa je vir okužbe neznan.

Fafangel je opozoril, da težko govorimo o drugem valu epidemije in da gre v resnici za vrhove iste epidemije. "Na svetovni ravni se pandemija nadaljuje, v Evropi pa se številke držijo na stabilni ravni," je opozoril.

Ob nekoliko višji številki novih okužb v ponedeljek je poudaril, da je ta številka res višja, a absolutno majhna. "Stanje v Sloveniji je še vedno zelo dobro v primerjavi s povprečjem EU," je dejal Fafangel. Po njegovih navedbah je število odkritih okužb odvisno tudi od testiranja. Med vikendi namreč testirajo manj ljudi, zato je v začetku tedna mogoče pričakovati nekaj več okuženih.

A trenutna številka po njegovih besedah še ne kaže jasnega trenda naraščanja števila okužb. "Če bo številka tako nihala, to pomeni, da se zadeve obvladuje. Če bo trend jasno naraščal, bomo pa seveda svetovali različne ukrepe," je napovedal.