Janša: »Pozivanje na antiproslavo ob dnevu državnosti je nedostojno«

Premier upa, da si bodo organizatorji antiproslave do srede premislili

Janez Janša, premier

STA

Predsednik vlade Janez Janša se je v pogovoru za Novo24TV odzval na napovedan bojkot državne proslave. "Pozivanje na antiproslavo ob dnevu državnosti je nedostojno, zavržno in izven vsega, kar si predstavljamo pod besedami 'normalnost' in 'civilizacija'. Upam, da si bodo organizatorji antiproslave do srede premislili," je dejal Janša.

Dodal je, da so na petkovih protestih razdelili na tisoče letakov za antiproslavo, ki naj bi motila državno proslavo. Alternativne proslave sicer ne obsoja v vsakem primeru. "Če bi tisti, ki ob petkih protestirajo proti vladi, naredili svojo proslavo, na svoj način, s svojim kulturnim programom in izrazjem, ki jim je blizu, ter pod skupnim simbolom slovenske zastave, potem kapo dol. Se ne strinjamo, ampak praznujemo skupaj, praznujemo to, kar je skupno," je povedal Janša.

Opozoril je, da gre pri zborovanjih, kjer se ne upošteva varnostnih ukrepov za preprečitev širjenja novega koronavirusa in omejitve števila ljudi na javnem kraju, za kršitev zakona o nalezljivih boleznih, za kar so zagrožene kazni. Po Janševih besedah gre za ogrožanje zdravja, življenja in nenazadnje tudi povzročanje velike gospodarske škode, če bi bilo treba zaradi takšnih dogodkov ponovno ustavljati javno življenje.

Janez Janša,

premier

V pogovoru za Novo24TV je Janša večkrat poudaril pomen upoštevanja ukrepov, kot so vzdrževanje varnostne razdalje, nošenje mask ter umivanje in razkuževanje rok. "Treba se je zavedati, da s spoštovanjem ukrepov ne čuvamo samo svojega zdravja in življenja, ampak tudi življenja drugih," je dejal. Po njegovih besedah trenutno največje tveganje za ponoven skok v številu okuženih z novim koronavirusom predstavljajo zabave, nogometne tekme in zborovanja.

Glede prihajajočega državnega praznika je še izrazil mnenje, da velika večina ljudi dan državnosti praznuje "zelo dostojno". Delitve, ki so bile prisotne v času plebiscita v politiki, še vedno obstajajo, je pa teh delitev po njegovi oceni med ljudmi malo manj.

Aktiv delavk in delavcev v kulturi je v sporočilu za javnost pozval k bojkotu državne proslave, ki bo v sredo na predvečer dneva državnosti. Zapisali so, da se "odločno distancirajo od letošnjega uradnega proslavljanja", in za isti dan ob 19. uri napovedali zbor na Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer nameravajo izvesti lasten program.