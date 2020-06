Tanja Fajon: »Ne želim, da je ta proslava zlorabljena za politične interese vladajoče strukture«

Predsedujoča SD Tanja Fajon predsednika republike Boruta Pahorja in predsednika vlade Janeza Janšo poziva k vključujoči proslavi ob dnevu državnosti

Tanja Fajon, predsedujoča SD

© Uroš Abram

Predsedujoča SD Tanja Fajon je v pismu predsednika republike Boruta Pahorja in premierja Janeza Janšo pozvala, "da z vključitvijo vseh, še posebej vseh veteranskih organizacij, predvsem pa z iskrenim obžalovanjem globokega družbenega razdora in razlogov zanj", omogočita, da Slovenija nastanek samostojne države praznuje enotna in povezana.

Fajon je dodala, da bi se morali prav v teh dneh spominjati, da je samostojno Slovenijo izborila demokracija, ki vedno zahteva spoštovanje in sobivanje različnosti.

Po njenih besedah je enotnost ob spominjanju na prelomne dogodke v zgodovini naše države odgovornost vseh, a sta za to najbolj odgovorna predsednik republike in vlade. "Če bomo Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani, dan državnosti praznovali razdeljeno, je to v največji meri posledica ravnanj in odnosa najvišjih predstavnikov države in sedanje oblasti," je zapisala v današnjem pismu.

Zapisala je še, da v teh trenutkih potrebujemo predvsem enotnost in izhodno strategijo iz pereče gospodarske in socialne krize, da je zdaj čas za skupno vizijo in ne izključevanje.

V izjavi za medije je Fajon povedala, da so se Socialni demokrati vedno v preteklosti udeleževali državnih proslav in tudi ona se je bo udeležila. "Ne želim, da je ta proslava zlorabljena za politične interese vladajoče strukture. Gre za praznik vseh državljank in državljanov. Želim, da se ga udeležimo vsi enotno in praznujemo tudi to vsi skupaj kot ponosni in zavedni Slovenke in Slovenci," je dodala.

V Sloveniji bomo v četrtek praznovali dan državnosti in 29. obletnico osamosvojitve. Vrhunec prireditev v čast prazniku bo osrednja državna proslava, ki bo v sredo, na predvečer praznika potekala na ljubljanskem Kongresnem trgu. Zbrane bo nagovoril predsednik Pahor. Pred proslavo se bo na slavnostni seji sestal državni zbor.

V zadnjih tednih je sicer odmevala odločitev vlade, da iz koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve izključi dotedanje predstavnike veteranskih in domoljubnih organizacij, vanj pa je imenovala predstavnika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Nasprotovanje temu so v začetku junija izrazili v Koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije.

Pahor pa je nekaj dni kasneje vladi predlagal, naj v koordinacijski odbor znova vključi predstavnika veteranskih organizacij iz Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Po njegovem mnenju se tudi na ta način potrdi zavezanost načelu vključevanja in ne izključevanja.