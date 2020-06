Ob Stonehengu odkrili obroč starodavnih jaškov

V bližini arheološkega najdišča Stonehenge so raziskovalci odkrili obroč prazgodovinskih jaškov

Stonehenge

© Wikipedia

V bližini britanskega arheološkega najdišča Stonehenge, starega več kot 4500 let, so raziskovalci odkrili obroč prazgodovinskih jaškov. Gre za več kot 20 velikih jaškov, premer posameznega jaška je več kot deset metrov, v globino pa meri pet metrov. Obroč sestavlja dva kilometra širok krog neolitičnih jaškov. Pri raziskavi so sodelovali akademiki z univerz St Andrews, Birmingham, Warwick, Glasgow in Wales Trinity Saint David.

V ponedeljek so z univerze St Andrews sporočili, da arheologi verjamejo, da so globoki jaški služili kot ločnica za sveto območje, ki vsebuje tudi spomenik Woodhenge iz lesenih stebrov. Oboje je le nekaj kilometrov stran od znamenitih kamnitih krogov Stonehenga. Razporeditev namiguje, da so zgodnji naseljenci Velike Britanije uporabljali sistem štetja za sledenje koraka na velike razdalje.

rMQ_7S5TnUM

"Večdisciplinarnost, v kateri smo uporabili daljinsko zaznavanje in previdno vzorčenje, nam daje vpogled v preteklost, ki kaže na veliko bolj zapleteno družbo, kot smo si jo lahko predstavljali," je dejal Richard Bates z univerze St Andrews.

Arheologi prav tako verjamejo, da je bil glavni, 30 metrov široki krog pri Stonehengu zgrajen za versko, politično ali drugo obredno uporabo.

Konec tedna so v Stonehengu s spletnim dogodkom obeležili poletni solsticij. Tradicionalno prireditev, na katero običajno druidi vodijo na tisoče ljudi, so letos premaknili na splet, da bi v skladu s pravili socialnega distanciranja preprečili širjenje koronavirusa.

pxfiRpbe9iI