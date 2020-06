Ameriški senatorji želijo analizo informacij o NLP-jih

Odbor ameriškega senata za obveščevalne zadeve je zahteval, da vse ameriške obveščevalne agencije in Pentagon zberejo in analizirajo vse javne podatke, ki so se nabrali o neznanih letečih predmetih

© Peter Lomas / Pixabay

Odbor ameriškega senata za obveščevalne zadeve je v torek zahteval, da vse ameriške obveščevalne agencije in Pentagon zberejo in analizirajo vse javne podatke, ki so se nabrali o neznanih letečih predmetih (NLP). Zahteva je vsebovana v predlogu obveščevalnega proračuna za prihodnje leto. Izrazili so zaskrbljenost, ker "ni enotnega in celovitega procesa znotraj zvezne vlade za zbiranje in analiziranje obveščevalnih podatkov o NLP, kljub temu da lahko ti predstavljajo grožnjo nacionalni varnosti".

Odbor se zaveda, da so podatki morda občutljivi, vendar pa "zvezne agencije ne delijo dosledno informacij med seboj, vodje agencij pa temu fenomenu ne posvečajo dovolj pozornosti".

Kljub temu, da se o NLP-jih govori že desetletja, pa so se senatorji s poročili o tem fenomenu seznanili šele lani, ko so prebirali izjave vojaških pilotov in poročila o neznanem letečem predmetu, ki je sledil letalonosilkam ameriške mornarice na zahodni in vzhodni obali ZDA.

Zahteva, da analizo informacij, ki niso označene kot zaupne, v 180 dneh od potrditve določila izvedeta nacionalni direktor za obveščevalne dejavnosti in obrambni minister. Analiza lahko vsebuje tudi aneks, ki bo zaupne narave samo za senatorje.

2F_EF8kcEKw

Obveščevalni odbor pod vodstvom republikanskega senatorja Marca Rubia želi, da obveščevalci in vojska zberejo in uredijo vse informacije ter skušajo pojasniti NLP-je. Senatorji menijo, da gre za napredno tehnologijo katere od konkurenčnih velesil.

Predsednik ZDA Donald Trump je pred dnevi javno dejal, da ve, kaj se je dogajalo v prepovedanem območju okoli Roswella v Novi Mehiki, vendar pa o tem ne sme govoriti niti svojim otrokom. Tako še vedno ni povsem jasno ali tam Američani razvijajo sodobno orožje ali pa skrivajo dokaze o obiskih iz vesolja.