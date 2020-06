V Sloveniji skoraj 60-odstotni upad turističnih prenočitev

V maju so nastanitveni obrati zabeležili nekaj več kot 39.000 turističnih prenočitev

Epidemija novega koronavirusa je močno prizadela slovenski turizem. V maju so, potem ko so se sprostili nekateri omejitveni ukrepi, nastanitveni obrati zabeležili nekaj več kot 39.000 turističnih prenočitev, kar je 96,5 odstotka manj kot maja lani. V prvih petih mesecih je bil padec glede na enako obdobje lani 58,8-odstoten.

Vsi turistični obrati so morali sredi marca zapreti vrata, z 18. majem pa so lahko manjši nastanitveni obrati - takšni z do 30 sobami - znova začeli sprejemati goste.

Prihodov turistov je bilo tako v maju le 17.317, kar je 96,5 odstotka manj kot v maju lani. Število prihodov domačih turistov je upadlo za 88,6 odstotka na 13.495, tujih pa za 99 odstotkov na 3822.

Podobno veliki so padci pri zabeleženih majskih turističnih prenočitvah. Skupaj jih je bilo 39.478 oz. prav tako 96,5 odstotka manj kot v petem lanskem mesecu. Domači turisti so opravili za 91,8 odstotka manj prenočitev (25.004), tuji pa za 98,3 odstotka manj (14.474).

Posebej velik padec je v prvih petih mesecih statistika zabeležila pri tujih gostih. Število njihovih prihodov se je na letni ravni znižalo za 68,7 odstotka, število njihovih prenočitev pa za 63,7 odstotka.

Od tujih turistov so maja največ prenočitev v Sloveniji ustvarili turisti iz Hrvaške (15 odstotkov oz. dobrih 2200 prenočitev) in Nemčije (11 odstotkov oz. nekaj manj kot 1600 prenočitev). Sledili so turisti iz BiH, Italije in Turčije.

Največ prenočitev ustvarjenih v obmorskih občinah, na katere je odpadlo 29 odstotkov vseh turističnih prenočitev, sledile so gorske občine z 22-odstotnim deležem. Domači turisti so največkrat prenočili v obmorskih občinah (9800 prenočitev), tuji turisti pa v mestnih občinah (5200 prenočitev).

V zasebnih sobah, apartmajih in hišah je bilo maja zabeleženih 11.700 prenočitev (30 odstotkov vseh turističnih prenočitev), v kampih pa skoraj 9600 prenočitev (24 odstotkov).

Od začetka januarja do konca maja je bilo v Sloveniji zabeleženih skoraj 677.825 prihodov turistov, kar je 63,8 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lani. Njihovih prenočitev je bilo 1,91 milijona, kar pomeni 58,8-odstotni upad.

