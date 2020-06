Policisti bodo za pasom nosili električne paralizatorje

Danes in v petek policija zoper protestnike še ne bo uporabljala električnih paralizatorjev, kasneje pa že

Utrinek s petkovega miroljubnega protesta na Trgu republike, na katerem so protestnice in protestniki brali slovensko ustavo, policija pa jih je nato fizično odstranila. Bo že prihodnji teden v podobnih primerih policija uporabila električne paralizatorje?

© Borut Krajnc

Od 1. julija dalje bodo policisti opremljeni z novim orožjem, električnim paralizatorjem. Usposabljanje je doslej opravilo 237 policistov iz 20 policijskih enot.

Da naj bi z začetkom prihodnjega tedna policisti začeli uporabljati paralizatorje, so za časnik Delo potrdili na generalni policijski upravi. Čeprav pravna podlaga za uporabo električnih paralizatorjev za policiste obstaja že skoraj tri leta, policisti tega novega prisilnega sredstva doslej niso uporabljali, ker naj bi se najprej odpravili vsi dvomi in pomisleki v zvezi z njim. Ti so po nastopu nove vlade kaj hitro odpadli.

Električne paralizatorje je sicer poskušala uvesti že prva Janševa vlada. Tedanji notranji minister Dragutin Mate je v ta namen leta 2006 odredil dveletno poskusno obdobje uporabe paralizatorjev. A policisti potrebe za uporabo paralizatorjev niso čutili, saj ga v tem času niso uporabili niti enkrat. Po desetletju političnih pregovarjanj o smiselnosti in potrebnosti uvedbe dodatnega represivnega sredstva v policijo je električne paralizatorje uzakonila vlada Mira Cerarja. In sicer zaradi domnevne potrebe po lažjem varovanju meje zaradi prihoda nekoliko večjega števila beguncev.

Kot tarča novega prisilnega sredstva nihče ne bo izključen. Zakonodaja omogoča, da policisti novo orožje uporabijo zoper vsakogar. Lahko bodo streljali tudi v otroke, nosečnice, vidno bolne, stare, invalide …

Zdaj je politika policiji določila novo tarčo, udeležence protivladnih shodov. Kako kmalu bodo paralizatorje za pasom že imeli tudi policisti, ki v Ljubljani preprečujejo proteste, bomo videli kmalu. V policiji so sicer doslej zagotavljali, da bodo za začetek za uporabo električnih paralizatorjev izbrali le najizkušenejši kader, ki najpogosteje izvaja interventne naloge v intervencijskih skupinah, mobilnih kriminalističnih oddelkih in policiste specialne enote.

Kakorkoli, dejstvo je, da kot tarča novega prisilnega sredstva nihče ne bo izključen. Zakonodaja omogoča, da policisti novo orožje uporabijo zoper vsakogar. Lahko bodo streljali tudi v otroke, nosečnice, vidno bolne, stare, invalide … V teh primerih so sicer v zakonu predvideni nekateri strožji pogoji za uporabo kot v primeru, ko gre za odraslega zdravega posameznika ali posameznico.