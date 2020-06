Črna gora ni več na seznamu epidemiološko varnih držav

Na t. i. rdečem seznamu držav, iz katerih je ob prihodu v Slovenijo treba v 14-dnevno karanteno, pa bodo od četrtka še Luksemburg, Albanija in Portugalska

Jelko Kacin, vladni govorec za covid-19

© Arhiv Mladine

Slovenska vlada s seznama epidemiološko varnih držav, iz katerih je mogoče v Slovenijo vstopiti brez omejitev, 25. junija umika Črno goro in Luksemburg, je včeraj sporočil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Na t. i. rdečem seznamu držav, iz katerih je ob prihodu v Slovenijo treba v 14-dnevno karanteno, pa bosta od četrtka še Albanija in Portugalska.

Po Kacinovih besedah se je vlada na seji seznanila z oceno epidemioloških razmer v državah Evropske unije in soseščini, ki jo je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Na podlagi tega so se odločili, da s t. i. zelenega seznama epidemiološko varnih držav, iz katerih je mogoče v Slovenijo vstopati brez omejitev, umakne Črno goro in Luksemburg, ker je v teh državah število okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh preseglo 10.

Na rdečem seznamu pa bosta od četrtka še Albanija in Portugalska. Ob vstopu iz teh držav je za vse obvezna 14-dnevna karantena, velja pa tudi nekaj izjem. Merilo za uvrstitev na ta seznam je, da v državi v zadnjih 14 dneh zabeležijo več kot 40 okužb na 100.000 prebivalcev.