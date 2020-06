Alternativna državna proslava na Prešernov trg privabila na tisoče ljudi

Uradna državna proslava na Kongresnem trgu pa je zaradi neposrečenega programa postala tarča kritik in posmeha

Nabito poln Prešernov trg na alternativni državni proslavi

Na alternativni proslavi ob dnevu državnosti na Prešernovem trgu v Ljubljani se je zbralo več tisoč ljudi. V govorih in s transparenti so se med drugim zavzeli za boljši svet in proti izključevanju, fašizmu in omejevanju nevladnih organizacij. Proslave se je udeležila tudi manjša skupina nekaj deset provokatorjev v rumenih jopičih, ki so s transparenti nasprotovali antifašistom. Številni na trgu so opozarjali, da gre za državljane, povezane z neonacističnimi skupinami. Manjšo družbo pod Prešernovim spomenikom, ki ji ni uspelo izzvati incidenta, je na tisoče protestnikov izžvižgalo, nato pa so jim obrnili hrbet ter program izvedli s stopnic pred frančiškansko cerkvijo.

Peščica provokatorjev v rumenih jopičih

Provokatorji v rumenih jopičih obdani s posebno enoto policije

Članice pevskega zbora Kombinat so med drugim zapele Internacionalo, zbrane pa so nagovorili člani aktiva delavk in delavcev v kulturi. Ti so tudi pozvali k bojkotu državne proslave, ki se je po 21. uri začela na Kongresnem trgu. Prisotne politike je namočil dež. Sama proslava je bila tekom večera na družabnih omrežjih deležna številnih kritik in posmeha, kar se je nanašalo predvsem na program in izvedbo. Kritiki so očitali, da je na precej nižjem profesionalnem nivoju kot v preteklih letih, očitki pa so leteli tudi na sporočilnost.

Člani aktivna delavk in delavcev v kulturi so v pozivu k bojkotu zapisali in izpostavili tudi na današnji proslavi, je Slovenija plebiscitarno odločitev prebivalstva za odcepitev od Jugoslavije zlorabila za restavracijo že preseženega kapitalizma, ropanje družbene lastnine, izbris dela prebivalstva, etabliranje nedotakljivega političnega razreda in njegovih oprod.

Aktiv je v zadnjih tednih pred resornim ministrstvom izvedel nekaj akcij, s katerimi je izrazil nestrinjanje z neodzivnostjo ministrstva glede kulture v času krize.

"Nihče jih ni plačal, nihče jih ni v to prisilil. Prišli so z veseljem, ker ljubijo svojo domovino in ker se ne strinjajo z ravnanjem vlade pri nakupu zaščitne opreme in ograjevanju celega mesta."



Marjan Šarec, LMŠ

V aktivu so, podobno kot protestniki, ki že več tednov protestirajo proti vladi, kritični do "hlepenja po absolutni oblasti", žalitev in izključevanj, ki jih pripisujejo trenutni vladi in njenemu predsedniku.

Podobne očitke je bilo danes slišati v govorih in razbrati s transparentov.

Spregovorili so tudi predstavniki aktiva mladih za podnebno pravičnost ter gibanja Balkan River Defence, ki v soboto pripravlja akcijo Za naravo ob Savo, v kateri bodo sodelujoči prehodili, preveslali, prekolesarili in preplavali tok reke Save v Sloveniji. Gibanje že tedne kritizira vladno omejevanje nevladnih organizacij pri sodelovanju v okoljskih upravnih postopkih. Želijo politiko, ki vključuje in sloni na solidarnosti.

Minuto molka so zbrani namenili tudi izbrisanim. Prisoten je bil tudi praporščak enega od združenj borcev za vrednote NOB.

Zbrani so se po programu odpravili tudi proti vladi, kjer so prižgali sveče v spomin na izbrisane. Velik del mesta, predvsem širše območje okoli Kongresnega trga, kjer bo potekala državna proslava, je zaprt, kar je preprečilo tudi gibanje ostalih obiskovalcev mestnega jedra. Udeleženci alternativne proslave pa so opozorili tudi na zapiranje Trga republike ob petkovih protivladnih protestih. Boris A. Novak je temu namenil tudi pesem, ki jo je prebral. Udeleženci so se nato podali še po nekaterih ljubljanskih ulicah, se je pa dogodek končal do državne proslave.

So pa člani aktiva delavcev v kulturi "odločevalce in druge v poveljevalni verigi" že pred proslavo pozvali, da po nepotrebnem ne izvajajo represije nad kulturnim bojkotom, ki z ničimer ne ogroža uradne proslave in si z njo ne deli ne prostora ne časa. "Spontana samoorganizacija današnjega protesta je nastala kot nujna obramba pred naraščajočo agresivnostjo oblasti," so navedli v sporočilu za javnost pred proslavo.

Prešernov trg danes

Proslave so se udeležili številni kulturniki, med drugim Slavko Pregl, Aljoša Ternovšek in Damjan Kozole. Tam so bili tudi nekateri politiki, denimo predstavniki Levice in LMŠ.

Predsednik slednje in nekdanji premier Marjan Šarec je novinarjem povedal, da se je dogodka udeležil, ker je, tako kot tudi nekateri njegovi strankarski kolegi, želel izraziti podporo zbranim na Prešernovem trgu. "Nihče jih ni plačal, nihče jih ni v to prisilil. Prišli so z veseljem, ker ljubijo svojo domovino in ker se ne strinjajo z ravnanjem vlade pri nakupu zaščitne opreme in ograjevanju celega mesta," je izpostavil. Ljubljana po njegovih besedah postaja "mesto ograj", čeprav doslej ni bilo nobenega nasilja. Kritičen je bil tudi do fizičnega odstranjevanja protestnikov, ki so minuli petek na sicer ograjenem delu Trga republike brali ustavo. "Z vsemi temi dejanji se ne strinjamo in zato smo danes kot politiki tukaj, da ljudem povemo, da jih ni treba biti ničesar strah," je poudaril.

Videti pa je bilo tudi Ivana Galeta, žvižgača in uslužbenca zavoda za blagovne rezerve, ki je razkril nekatere pritiske in sporna ravnanja politike pri nabavi opreme v času epidemije novega koronavirusa.

Policijska uprava Ljubljana pa je pred dogodkom danes zapisala, da spoštujejo svobodo izražanja in udeležbo na mirnih protestih. Je pa opozorila, da protesti niso prijavljeni in tako ni mogoče sodelovanje z organizatorji, ki bi morali na podlagi zakona o javnih zbiranjih zagotoviti varnostne ukrepe za varnost vseh udeležencev shoda. Zato je za to dolžna poskrbeti policija.

Policija je bila sicer po zadnjih petkovih protestih deležna precej kritik zaradi ugotavljanja identitete tistih, ki so šele odhajali na proteste. A policija zanika "kakršnokoli sistemsko ugotavljanje identitete ali ugotavljanje identitete vsepovprek. To dokazujejo tudi statistični podatki - policisti so namreč izvedli le 30 postopkov ugotavljanja identitete, vseh udeležencev protesta pa je bilo okoli 7000," so navedli.

