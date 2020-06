Geopolitika Sredozemlja

Sredozemska regija se zadnjih deset let utaplja v kaosu. S tem ko se EU poskuša predvsem od vzhodnega Sredozemlja dobesedno ograditi, ga prepušča interesom drugih sil, zlasti Turčije in Rusije. To se bo izkazalo za pogubno napako.

Recep Tayyip Erdoğan

© Wikimedia Commons

Sredozemlje je veliko več kot zgolj zemljepisni pojem; zdi se, da ima že sama beseda svojo melodijo, vonj in značaj. Začimbe in kulinarika, umirjen način življenja, antična mesta in bogata kulturna dediščina, narava in letovišča, romantika in temperament. Vse to je Sredozemlje. Njegovo podobo je v sodobnem času negovalo nešteto medijskih objav, knjig in filmov.