Politizacija slovenske policije

Kaj se je tako spremenilo od prvega protesta, da je vplivalo na spremembo taktične postavitve policije? Pri protestnikih nič.

Policisti – oklepniki v vseh mladih kolesarjih vidijo morebitne bodoče storilce kaznivih dejanj, zato jih na dan protesta legitimirajo in popisujejo. Prejšnji petek na Trubarjevi v Ljubljani.

Ko je bil Anton Travner nastavljen za generalnega direktorja slovenske policije, je, čeprav je bilo jasno, da bo uresničeval vse namige svojih političnih gospodarjev, užival neko stopnjo zaupanja javnosti in stroke. V slovenski policiji je prebil toliko let, da je bilo utemeljeno pričakovati, da pri vsem sprejemanju političnih navodil iz nje vendarle ne bo naredil izključnega orodja sedanje politike. Trenutno dogajanje navaja k sklepu, da so bila ta pričakovanja hudo zmotna.