Trumpovemu bratu ni uspelo preprečiti objave knjige o predsedniku ZDA

Knjigo je napisala predsednikova nečakinja Mary Trump

Donald Trump

© Wikimedia Commons

Robert Trump, brat predsednika ZDA, ni uspel s sodno prepovedjo objave knjige, ki jo za konec julija načrtuje nečakinja Mary Trump. Sodnik v Queensu v New Yorku je namreč ugotovil, da je zahteva pomanjkljiva, zato jo je zavrnil. Trumpov brat je trdil, da noben denar ne bo mogel poplačati škode, če bo knjiga objavljena. Vendar pa je sodnik Peter Kelly dejal, da ni pristojen za odločanje in družini priporočil, naj se obrne na sodišče, ki je pristojno za civilne tožbe.

Strica in teti od Mary Trump namreč trdijo, da je nečakinja pred leti podpisala pogodbo o molčečnosti, ki bi jo objava knjige kršila. Trumpovi se lahko sedaj odločijo za novo tožbo na drugem sodišču.

To bodo najverjetneje storili, saj je bil Robert Trump do nedelje na intenzivni negi bolnišnice Mount Sinai v New Yorku in je tožbo proti nečakinji vložil skoraj dobesedno z bolniške postelje.

Ne glede na to, da je bilo o Trumpu napisano že veliko knjig, pa je Maryjina knjiga postala uspešnica, še preden je prišla na knjižne police v predprodaji.

"Njen poskus senzacionalizacije in napačnega predstavljanja odnosov v družini za lastno finančno korist je norčevanje iz spomina na pokojnega brata Freda Trumpa mlajšega in naša starša. Vsi smo zelo ponosni na brata predsednika in menimo, da je Mary res sramotna," je kmalu po izhodu iz bolnišnice sporočil Robert Trump.

Mary Trump je napisala knjigo z naslovom "Preveč in nikoli dovolj: Kako je moja družina ustvarila najbolj nevarnega moža na svetu", ki jo bo založba Simon & Schuster izdala predvidoma poleti. To je prvič doslej, da je kritično knjigo o Donaldu Trumpu napisal kdo iz njegove družine.

Predsednik ZDA ima še dve starejši sestri - Maryanne in Elizabeth. Starejši brat Fred mlajši, Maryjin oče pa je zaradi alkoholizma umrl leta 1981 v starosti 43 let.

Predsednik Trump je pred dnevi za Axios dejal, da Mary ne sme objaviti knjige, ker je že leta 2001 podpisala sporazum o molčečnosti ob poravnavi njene tožbe proti njemu in tetama ter stricu Robertu zaradi dediščine ustanovitelja družine Freda Trumpa starejšega.

Mary Trump je bila skupaj s svojim bratom leta 2000 po smrti Freda Trumpa starejšega prikrajšana za dediščino, zato je vložila tožbo in strica ter teti so ji potem odmerili nekaj denarja v zameno za podpis sporazuma o molčečnosti.

