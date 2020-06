Eifflov stolp znova odprt

Po 104 dneh ponovno odprli simbol Pariza

Eifflov stolp

© hippopx.com

V Parizu so 25. junija ponovno odprli Eifflov stolp, ki je bil zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa zaprt 104 dni. Okoli stolpa so se zbrali novinarji z vsega sveta, ki so spremljali, kako se je prva skupina turistov in Parižanov povzpela na drugo ploščad. To je bilo najdaljše zaprtje stolpa od 2. svetovne vojne, zaradi česar je odprtje tudi simbolno dejanje prebujanja Francije po koronavirusni krizi.

Pod več kot 300 metrov visokim stolpom se je zbralo okoli 50 ljudi, ki so se kot prvi po stopnicah povzpeli do druge ploščadi simbola Pariza. Dvigala in zgornja ploščad zaenkrat ostajajo zaprta, saj obstaja nevarnost kršenja varnostne razdalje.

Vodja podjetja Sete, ki upravlja s stolpom, Patrick Branco Ruivo je napovedal, da bodo vrh stolpa za javnost odprli 15. julija. V dvigalo bo lahko šlo le osem ljudi, medtem ko je bila do sedaj omejitev 45 oseb.

Eifflov stolp je bil zgrajen leta 1889 za pariško svetovno razstavo, na leto pa ga običajno obišče okoli sedem milijonov obiskovalcev, od tega tri četrtine tujcev.