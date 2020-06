Rolling Stonesi Trumpu grozijo s tožbo

Ameriški predsednik kljub številnim opozorilom še vedno na svojih shodil in v kampanjah uporablja glasbo legendarne britanske zasedbe

Po štirih letih neuspešnega opozarjanja so britanski rockerji Rolling Stones ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu zdaj zagrozili s tožbo, če bo na svojih shodih še naprej brez njihovega dovoljenja vrtel njihovo glasbo.

Nazadnje je 74-letni Trump eno od uspešnic Rolling Stonesov You Can't Always Get What You Want predvajal na sicer slabo obiskanem predvolilnem shodu v Tulsi prejšnji konec tedna.

"Nisem Donaldov didžej."



Mick Jagger

A to nikakor ni prvič, da je skušal ameriški predsednik vzdušje na svojih shodih ogreti s kakšnim od številnih hitov legendarnih britanskih rockerjev. Rolling Stonesi namreč že vse od Trumpove predsedniške kampanje leta 2016 opozarjajo, da ta njihovo glasbo predvaja brez dovoljenja, in predsednika pozivajo, naj s tem nemudoma preneha. Med drugim je njihov hit Heart of Stone zadonel celo na Trumpovi prisegi leta 2017.

Po štirih letih neuspešnega opozarjanja imajo zdaj očitno dovolj in so se odločili okrepiti pritisk, pisanje glasbene revije Rolling Stone in novičarskega spletnega portala Deadline povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Kot so namreč v soboto pojasnili za revijo Rolling Stone, je skupina, vključno s pevcem Mickom Jaggerjem in kitaristom Keithom Richardsom, skupaj z organizacijo za avtorske pravice BMI, ki zastopa več kot milijon glasbenikov, našla način, kako lahko vložijo tožbo proti Trumpu.

"To bi lahko bilo zadnjič, da je Trump v svoji kampanji uporabil katerokoli Jaggerjevo ali Richardsovo pesem," so zapisali in dodali, da ga v nasprotnem primeru čaka tožba.

