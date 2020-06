Angleški muzeji, galerije in kinematografi odpirajo svoja vrata

Spremembe veljajo le za Anglijo in ne za celotno Veliko Britanijo

Britanski muzej

© Wikipedia

Sproščanje ukrepov zaradi epidemije novega koronavirusa je v Angliji doseglo tudi muzeje, galerije in kinematografe, ki bodo skupaj z bari, restavracijami ter frizerskimi saloni vrata ponovno odprli 4. julija. Med ukrepi, ki naj bi veljali za kulturne institucije so predvideni enosmerni sistemi ter vnaprej rezervirane vstopnice, ki bi omejile število obiskovalcev. Kot piše britanski The Guardian, vse spremembe veljajo le za Anglijo in ne za celotno Veliko Britanijo, odvisne pa so od nadaljnjega nizkega števila okužb.

Downing Street je odločitev pozdravil, zdravniki, dobrodelne organizacije in sindikati pa so ob načrtih ponovnega odprtja in razpolovitvi upoštevanja dvometrske razdalje med osebami izrazili zaskrbljenost.

Prizorišča bodo morala uvesti posebne ukrepe za omejevanje socialnih stikov, med njimi enosmerne sisteme, večje razdalje ob stanju v vrsti, predhodne rezervacije vstopnic in več prezračevanja.

V Veliki Britaniji so v ponedeljek zabeležili najnižjo dnevno stopnjo smrti zaradi novega koronavirusa od sredine marca. Po poročanju ministrstva za zdravje je umrlo petnajst oseb, zabeležili pa so tudi manj kot tisoč novih dnevnih okužb. Velika Britanija je evropska država, ki jo je epidemija novega koronavirusa močno prizadela, saj so zabeležili že več kot 42.600 smrti.