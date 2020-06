Zaprli okraj s pol milijona ljudmi

Kitajske oblasti so 28. junija v okraju Anxin v bližini Pekinga uvedle strogo karanteno

Kitajske oblasti so 28. junija v okraju Anxin v bližini Pekinga uvedle strogo karanteno za skoraj pol milijona ljudi, s čimer skušajo zajeziti novi val okužb. Potem ko je Kitajska spomladi v veliki meri uspešno zajezila epidemijo novega koronavirusa, so v zadnjih tednih v prestolnici Peking in sosednji provinci Hebei potrdili na stotine novih okužb.

V okviru prizadevanj za preprečitev drugega vala epidemije so oblasti sporočile, da bodo "v celoti zaprle in uvedle nadzor nad" okrajem Anxin kakih 150 kilometrov od Pekinga. Podobno strog ukrep so oblasti sprejele pred meseci ob vrhuncu pandemije v mestu Wuhan.

Ukrep med drugim predvideva, da sme dom enkrat dnevno zapustiti le en družinski član za nujne nakupe hrane in zdravil. Že pred tem so v okraju veljale določene omejitve gibanja, a odslej smejo tamkajšnji prebivalci - poleg omenjenega enega izhoda na družino dnevno - stanovanje zapustiti le, če potrebujejo zdravniško pomoč.

Od sredine junija so sicer v Pekingu potrdili 311 novih okužb s koronavirusom, 14 v zadnjih 24 urah. Žarišče je povezano s tržnico Xinfadi v jugozahodnem pekinškem okrožju Fengtai, ki oskrbuje prestolnico s 70 odstotki svežega sadja in zelenjave.

Podjetja iz Anxina so omenjeno tržnico med drugim oskrbovala s svežimi ribami. V okraju naj bi sicer potrdili 12 novih okužb s koronavirusom.

Mestne oblasti so sicer v zadnjih tednih sprejele drastične ukrepe za zajezitev virusa - testirale so več milijonov ljudi, odredile karanteno za številne soseske, zaprle šole in prepovedale nenujna potovanja iz Pekinga, a so pred dnevi te ukrepe že začele rahljati, potem ko so epidemiologi ocenili, da je izbruh virusa pod nadzorom.