Kacin: »Hrvaška bo morda že jutri umaknjena s seznama varnih držav«

"Slovenija pričakuje, da bo Hrvaška sprejela nekatere ukrepe, da bo zamejila širitev, da se bo odrekla nočnemu programu, ki je povsod doslej dokazal, da je to glavno žarišče," je dejal vladni govorec Jelko Kacin

Slovenska vlada bo prisiljena v torek Hrvaško umakniti z zelenega seznama varnih držav, če bodo v državi presegli deset okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev, je danes opozoril vladni govorec Jelko Kacin. To je pričakovati glede na gibanje okužb na Hrvaškem v zadnjih 14 dneh, je dodal na novinarski konferenci.

Izpostavil je, da uvrstitev na rumeni seznam pomeni opozorilo vsem Slovencem, ki so že na Hrvaškem, ki želijo tja ali se od tam vračajo. Slednjim glede tega, da se zglasijo pri zdravniku, če opazijo katerega od simptomov covida-19 ob vrnitvi v Slovenijo. Za tiste, ki so na Hrvaškem, pa velja, naj bodo predvsem pozorni na ohranjanje fizične razdalje. Pri tem je Kacin posebej izpostavil zabave v nočnih klubih in diskotekah ter velikih prireditvah na prostem, ki se jih udeležujejo predvsem mladi.

"Kar presečna je, da se je Hrvaška odločila za korak, ki ga Slovenija ni naredila. Hrvaška je namreč odprla nočne klube in diskoteke. Rajanja v odprtih in zaprtih prostorih so dovoljena in so zelo pogosta. Največ Slovencev in Slovenk je pokupilo karte za prireditev na plaži Zrće na otoku Pagu, kar je dobesedno nerazumljivo in nerazumno za državo, ki trenutno predseduje Evropski uniji."



Izrazil je pričakovanje slovenske vlade, da bo Hrvaška zaprla diskoteke in nočne klube ter prepovedala množične dogodke. Pri tem je izpostavil priljubljene nočne zabave na plaži Zrće na Pagu, za katere so največ vstopnic kupili prav Slovenci.

Kacin je opozoril še na "resne težave" glede spremljanja števila okužb na Hrvaškem. Vse to daje dovolj razlogov za zaskrbljenost in ukrepanje, je dodal.

Povedal je, da sta premierja Slovenije in Hrvaške Janez Janša in Andrej Plenković "na zvezi" in se bosta po telefonu znova slišala tudi danes.

"Slovenija pričakuje, da bo Hrvaška sprejela nekatere ukrepe, da bo zamejila širitev, da se bo odrekla nočnemu programu, ki je povsod doslej dokazal, da je to glavno žarišče."



Če bo Hrvaška izpadla z zelenega seznama, to še ne pomeni uvrstitve na rdečega. Kot je pojasnil Kacin, so države na rdeči seznam uvrščene, ko imajo več kot 40 okužb na 100.000 prebivalcev. Za vstop iz držav z rdečega seznama v Slovenijo je obvezna 14-dnevna karantena.

"To ne pomeni, da vam bom odsvetoval pot na Hrvaško. Vsak državljan ima zagotovljene ustavne pravice, sam se mora odločiti kam in kako bo potoval. Ampak opozorilo je že samo po sebi dovolj močno – če gre kdo v države, ki niso na zelenem seznamu, je treba biti še posebej pazljiv pri druženju."



Po uradnih podatkih smo v Sloveniji v juniju do danes zabeležili 44 vnosov okužb iz tujine - od tega 16 iz Srbije, 15 iz BiH, šest s Kosova ter po eno iz Hrvaške, Rusije, Kazahstana, Švedske, ZDA, Avstrije in Nemčije.