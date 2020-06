Vlada bo omejitev zbiranja znižala na največ 50 oseb

Izjeme bodo zgolj prireditve z dovoljenjem NIJZ, kjer bodo organizatorji lahko zagotovili upoštevanje varnostne razdalje med obiskovalci

Kako bodo novi vladni ukrepi o omejitvi zbiranja vplivali na petkove proteste?

© Borut Krajnc

Vlada bo na današnji dopisni seji omejitev zbiranja s 500 znižala na 50, je danes napovedal vladni govorec Jelko Kacin. Izjeme bodo prireditve z dovoljenjem NIJZ, kjer bodo organizatorji lahko zagotovili upoštevanje varnostne razdalje med obiskovalci. Pri nadzoru nad izvajanjem karantenskih odločb pa bi lahko pomagala tudi policija.

Kot je Kacin pojasnil na današnji novinarski konferenci, je v Sloveniji trenutno nekaj žarišč okužb, ki so posledica druženj, veseljačenj brez fizične distance. Zato se je vlada odločila, da zmanjša število ljudi, ki se smejo družiti, in to s 500 na 50.

Bodo pa ohranili možnost druženja do 500 ljudi, ko gre za organizirane prireditve, za katere bo na podlagi mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) izdano soglasje. Po Kacinovih besedah gre za prireditve, ki imajo sedežni red, s katerim bodo omogočili fizično razdaljo med udeleženci, ter imajo redarsko službo in podobno.

Na vprašanja o druženjih je bil sicer zadržan, dejal pa je, da "analiza starosti okuženih jasno pove, kje so se družili. Mladi so se družili na zasebnih zabavah, na katerih so bili udeleženi tudi nekateri gostje iz tujine".

O tem, kaj omejitev pomeni za organizacijo porok, pa je Kacin dejal, da je odločitev vsakega posameznika, ali je dogodek možno izpeljati v skladu z omejitvami in priporočili, sam bi predlagal omejeno število gostov in da dogodek mine brez gostov iz rizičnih skupin. "Poroka z okužbo zagotovo ni najboljši spomin," je ob tem dejal.

Pri nadzoru nad izvajanjem karantenskih odločb pa bi lahko pomagala tudi policija.

Za ohranitev ugodne epidemiološke slike v Sloveniji je treba po Kacinovih besedah tudi povečati učinkovitost nadzora nad izvajanjem karantenskih odločb. "Ta je absolutno nezadostna," je ocenil. Dodal je, da je ministrstvo za notranje zadeve zato v nedeljo ponudilo pomoč pri obiskovanju oseb, ki jim je bila izdana karantena in kontroliranju njihovega zadrževanja v osamitvi. To je sicer pristojnost zdravstvenega inšpektorata.

Tako se sedaj po Kacinovem mnenju ne more zgoditi, da bi se inšpektor znašel v situaciji, ko ne bi imel podpore policije. Za tako podporo policije inšpektorjem dodatna zakonska podlaga ni potrebna.

Pri testiranjih so v zadnjem času nastale tudi čakalne vrste. "Zagotovljeno je bilo, da bodo poskušali delo organizirat na tak način, da zastojev ne bo. Tudi to je razlog, da moramo preprečit širjenje okužb," je še dejal Kacin.