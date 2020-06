Bojana Beović: »Fizično distanco je treba vzdrževati, tako v lokalih kot na plažah«

"Če so plaže prenatrpane, pač ni več možen vstop. To so določila ki še vedno veljajo in jih je treba upoštevati. To lahko pomeni, da bo na slovenski obali kakšen slovenski turist manj, ampak na ta način bo za ostale varno poskrbljeno," opozarja infektologinja Bojana Beović

Dr. Bojana Beović

Za Slovenijo bi bilo po besedah vodje strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojane Beović idealno, da Hrvaška omeji določene aktivnosti in sama uredi razmere. Situacijo na Hrvaškem je ocenila za kritično in med drugim izpostavila potrebo po intenzivnejšem nadzoru na meji med državama.

"Glede na število primerov v zadnjih 14 dneh Hrvaška že izpolnjuje kriterije za t. i. rumeni seznam, kar je 10 novih primerov na 100.000 prebivalcev," je v današnji izjavi za javnost pojasnila infektologinja Bojana Beović. Po njenih besedah je treba zdaj premisliti, kaj to pomeni za Slovenijo. "Vlada ima vedno možnost, da podpiše kakšne izjeme ali naredi na meji pravila igre smiselna," je dodala.

Za Slovenijo bi bilo idealno, če bi Hrvati sami uredili razmere in zmanjšali število novih primerov, meni. Podobno kot je na današnji novinarski konferenci dejal vladni govorec Jelko Kacin, je tudi Beović izpostavila, da bi morali na Hrvaškem omejiti združevanje večjih skupin ljudi, zlasti denimo v nočnih klubih, kjer so ljudi v zaprtih prostorih tesno skupaj.

Situacija na Hrvaškem je po oceni infektologinje, kritična. "Marca se je pri nas epidemija začela z uvozom virusa iz Italije, danes je situacija obrnjena, problem prihaja skozi drugo mejo, tako da je skrb z naše strani razumljiva," je dodala.

Strokovna skupina je med drugim predlagala intenzivnejši nadzor nad tem, kdo prihaja čez kopensko slovensko-hrvaško mejo. "Dogaja se, da ljudje prihajajo iz Bosne, imeli so naše dokumente in slovensko registracijo in policist na meji tega ne more vedeti. Tu bo vzpostavljeno neko sodelovanje med policisti na bosansko-hrvaški in srbsko-hrvaški meji in potem na naslednji meji za ljudi, ki so v tranzitu," je napovedala.

Bojana Beović

Dotaknila se je tudi dela zdravstvene inšpekcije in ocenila, da bi morala ta intenzivirati svoje delo ter pregledati več karanten, ekipo pa bi lahko okrepili s pomočjo drugih inšpektoratov. "Kot veste pri nas iz meni nerazumljivega razloga tukaj ne more sodelovati policija. Sodelovanje policije bi pomenilo kadrovsko okrepitev, ni razumljivo, zakaj bi bilo to razumljeno kot neka policijska država, ker gre v bistvu za varovanje zdravja ljudi," je dejala.

Je pa v izjavi Beović izpostavila, da še vedno veljajo določeni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb. "Fizično distanco je treba vzdrževati in vztrajati na tem, da ostaja, tako v lokalih kot na plažah. Če so plaže prenatrpane, pač ni več možen vstop. To so določila ki še vedno veljajo in jih je treba upoštevati. To lahko pomeni, da bo na slovenski obali kakšen slovenski turist manj, ampak na ta način bo za ostale varno poskrbljeno," je bila jasna.

Kacin je na današnji novinarski konferenci napovedal, da bo vlada danes omejitev zbiranja s 500 znižala na 50 ljudi, kar so po besedah Beovićeve predlagali v strokovni skupini. Ob tem je pojasnila, da je njihov predlog oblikovan tako, da se bo lahko zbiralo tudi do 500 ljudi, a mora organizator predložiti načrt, kako bo to združevanje potekalo, kako bodo ljudje sedeli narazen, kakšni ukrepi bodo upoštevani ...

V nedeljo so sicer v Sloveniji potrdili štiri nove primere okužb z novim koronavirusom, s čimer se je skupno število potrjenih okužb povzpelo na 1585. Beović je danes pojasnila, da je pri nas glede na podatke še vedno sorazmerno majhno število novookuženih, prav tako je malo hospitaliziranih. Slednji so zlasti starejši bolniki.

"Iz naših izkušenj ne bi mogli reči, da virus slabi, res pa je, da so številke majhne," je sklenila infektologinja.