Iran zaprosil Interpol za pomoč pri aretaciji Trumpa

Iran trdi, da bilo v smrt generala Kasema Solejmanija vpletenih 36 političnih in vojaških predstavnikov

Iranske oblasti so v povezavi z januarsko likvidacijo visokega generala v Iraku izdale naloga za aretacijo skupno 36 ljudi, med njimi predsednika ZDA Donalda Trumpa. Interpol so zaprosile, naj zanje izda t. i. rdeče obvestilo, ki predstavlja najvišjo stopnjo mednarodne tiralice.

Kot je danes dejal iranski tožilec Kasi Mehr, je bilo v smrt generala Kasema Solejmanija vpletenih 36 političnih in vojaških predstavnikov, ki jih želijo sedaj prijeti. "Ti ljudje so obtoženi umora in terorističnih dejanj," je dejal.

Na vrhu seznama je po njegovih besedah ameriški predsednik Donald Trump, ki da ga bodo preganjali tudi po izteku njegovega mandata, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA so po Trumpovem ukazu poveljnika iranskih enot Al Kuds Solejmanija ubile januarja v napadu v iraški prestolnici Bagdad. Medtem ko je doma veljal za narodnega junaka, ga je Trump označil za "največjega terorista na svetu".

Po napadu so se odnosi med ZDA in Iranom še zaostrili. Iranske sile so v odgovor na likvidacijo napadle letalski oporišči v Iraku, ki gostita ameriške in koalicijske vojake.

Ameriški posebni predstavnik za Iran Brian Hook je iransko prošnjo Interpolu že označil za propagandno potezo. "Po naši oceni Interpol ne posreduje in ne izdaja rdečih obvestil, ki temeljijo na politični naravi," je dejal na novinarski konferenci v Rijadu.

Rdeče obvestilo Interpola je sicer prošnja za aretacijo z namenom izročitve, zadeva pa osebe, iskane na podlagi naloga za aretacijo, ki so ga izdale sodne oblasti države prosilke. Kot pojasnjuje AFP, ne gre za mednarodni zaporni nalog.

Napetosti med ZDA in Iranom so se bistveno zaostrile, odkar se je Washington maja 2018 odločil odstopiti od mednarodnega jedrskega sporazuma o iranskem jedrskem programu in ponovno uvesti sankcije proti Iranu.

tEy40UEHk18