Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) svari, da je pandemija koronavirusa še daleč od konca

Prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je svet pozval, naj ne čaka na cepivo, temveč ukrepa že sedaj

Tedros Adhanom Ghebreyesus, predsednik WHO

© UN / WHO

Pandemija covida-19 je še daleč od konca in se celo pospešuje, je posvarila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Njen prvi mož Tedros Adhanom Ghebreyesus je svet pozval, naj ne čaka na cepivo, temveč ukrepa že sedaj.

"Vsi si želimo, da bi se tole končalo. Vsi bi radi nadaljevali svoja življenja. A težka realnost je, da še zdaleč ni konec," je na spletni tiskovni konferenci iz Ženeve dejal Tedros in dodal, da se pandemija celo pospešuje.

Spomnil je, da bo v torek minilo šest mesecev, odkar je WHO iz Kitajske prejel prva poročila o pljučnici neznanega izvora. "Pred šestimi meseci si nihče izmed nas ni mogel predstavljati, kako bo ta virus obrnil na glavo naš svet, naša življenja," je dejal.

Prihodnji teden bo WHO na Kitajsko poslal svojo ekipo strokovnjakov, ki bo pomagala pri iskanju izvora virusa. "Proti virusu se lahko borimo bolje, če vemo vse o virusu in o tem, kako se je začelo," je povedal.

Novi koronavirus je do danes po vsem svetu terjal življenja več kot 500.000 ljudi. Vsega skupaj se je z njim okužilo najmanj 10 milijonov ljudi, od katerih jih polovica trenutno že velja za ozdravljene.

Tedros je sicer poudaril, da bo cepivo dolgoročno pomembno orodje za nadzor nad virusom, a je obenem vlade in ljudi pozval, naj že sedaj upoštevajo nekatere preproste rešitve, ki rešujejo življenja.

Zdravstvene oblasti bi morale po njegovem slediti načelom testiranja, sledenja, izolacije in odrejanja karanten za odkrite primere, vsi ljudje pa bi morali upoštevati higienske ukrepe, nositi zaščitne maske, ko so potrebne, in upoštevati pravila ohranjanja medosebne razdalje, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

