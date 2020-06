Skrbi jih vnos virusa z Balkana, prepovedali pa so shode?

Novo omejevanje ustavnih svoboščin

Utrinek z zadnjega petkovega protivladnega shoda

© Uroš Abram

Priča smo novemu omejevanju ustavnih svoboščin. Vlada na včerajšnji seji ni omejila prehajanja južne meje, dejansko ni omejila niti porok – oziroma zabav po sami sklenitvi zakonske zveze, je pa zelo natančno omejila zbiranja, če je razlog zanje izražanje političnih mnenj oziroma stališč.

So vir širjenja okužb v Sloveniji res protesti zoper vlado, da je bilo treba pripraviti ta odlok? Do danes nima vlada niti enega primera okužbe, ki bi izvirala iz protestov. In to tudi priznavajo. Vodja strokovne skupine za covid-19 Bojana Beović je doslej že večkrat ponovila, da na protestih doslej ni prišlo do prenosa virusa. Ne samo to, tudi sam tiskovni predstavnik vlade Jelko Kacin je na tiskovni konferenci v ponedeljek ponovil, da doslej ni bilo nobenega ugotovljenega prenosa okužb na protivladnih protestih. Vsi ponavljajo, da je glavni problem vnos virusa iz ostalih držav Balkana. Seveda na tem mestu ne želimo trditi, da bi morali zapreti mejo s Hrvaško, ali da bi morali uvesti obvezno karanteno za vse, ki se vračajo iz Hrvaške. Trdimo pa, da vlada zaostreno situacijo dejansko izkorišča za nov poskus omejevanja javnega zbiranja – in čeprav se na prvi pogled zdi, da je omejevanje zbiranja splošno, da je prepoved javnih zborovanj le del ukrepov, vpogled v vladni ukrep razkrije, da je glavna intenca vlade omejitev protestov.

© Twitter

V nadaljevanju navajamo celotni vladni sklep:

»Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 30. junija 2020.

Začasno prepovedano zbiranje več kot 50 ljudi

Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če:

se zbira več kot 50 ljudi ali

je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki.

Če ni mogoče zagotoviti minimalnega stika med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na njegovih spletnih straneh, je zbiranje prepovedano ne glede na število ljudi.

Prepovedana so torej:

vsa zbiranja (shodi in prireditve), če se zbira več kot 50 ljudi,

vsa zbiranja, ki so prepovedana z drugimi odloki (npr. zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih, kar je prepovedano z Odlokom o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji),

vsa zbiranja (shodi in prireditve) ne glede na število udeležencev, če ni mogoče zagotoviti minimalnega stika (varnostne razdalje) med ljudmi v skladu z navodili NIJZ (npr. zbiranja, na katerih se predvaja živa ali mehanska glasba za ples, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo in zaradi narave zbiranja ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med ljudmi, kot so npr. veselice, koncerti, na katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom, organizirana zbiranja, na katerih zaradi narave zbiranja ali programa ni mogoče zagotoviti in spoštovati predpisanih navodil in priporočil).

Dovoljena pa so:

vsa zbiranja (shodi in prireditve) do 50 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalni stik (varnostno razdaljo) med ljudmi v skladu z navodili NIJZ.

organizirane javne prireditve do 500 udeležencev – dovoli se zbiranje ljudi do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh. Izjema torej ne velja za shode, ne glede na to, ali so organizirani ali ne.

Organizator prireditve ob prijavi prireditve poleg zakonsko predpisane dokumentacije predloži tudi pozitivno mnenje NIJZ za tako prireditev. Tudi kadar prijava prireditve na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja, ni potrebna, se na podlagi zakona o nalezljivih boleznih in tega odloka za čas trajanja splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji zahteva prijava prireditve na podlagi zakona o javnih zbiranjih.

Nadzor

Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.«

Natančno velja prebrati, kaj pravi vlada. Ne pravi, da omejuje vsa zbiranja. Omejuje zabave v zaprtih prostorih, zlasti zabave. A nato v nadaljevanju omejujejo javne prireditve na prostem, vendar arbitrarno. Odslej namreč niso dovoljene prireditve, na katerih bi bilo do 500 ljudi, razen če se zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ. Mar ni to veljalo že doslej? Mar niso popolnoma ista pravila veljala že doslej? Seveda so. Le da je zdaj to, kar je bilo doslej pravilo, po novem izjema. Izjema pa je zato, da so lahko po novem zapisali, da ta izjema izrecno ne velja za shode, ne glede na to, ali so organizirani ali ne. Velja pogledati sklep še enkrat: shodi so edina (res edina) izjema.

Ne trdimo, da vlada nima razlogov, da spreminja oziroma preoblikuje svoje sklepe, da bi tako omejila širjenje virusa. Vendar vlada včeraj ni sprejela sklepa, ki bi bil dejansko vezan na izvor širjenja virusa, temveč je, ko gre za večje zbiranje ljudi, odločila le to, da še dodatno zaostruje pravila za javne shode – pri čemer tako Bojana Beović kot strokovna avtoriteta vlade kot Kacin kot vladni propagandist jasno priznavata, da protesti sploh niso vir širjenja okužb. Še več: da nimajo niti enega primera prenosa virusa na protestih. Pri čemer se jih udeležuje po 10.000 ljudi in trajajo že deseti teden.