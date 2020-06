Hišne preiskave na gospodarskem ministrstvu, osumljen tudi Počivalšek

Osumljenim naj bi očitali storitev kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev, pri katerem naj bi nastala velika premoženjska škoda. Za to je zagrožena kazen od enega do osem let zapora.

Zdravko Počivalšek z naslovnica aktualne številke Mladine

© arhiv Mladine

Kriminalisti NPU (Nacionalni preiskovalni urad) izvajajo hišne preiskave zaradi spornih poslov z opremo, poroča portal Necenzurirano. Hišne preiskave naj bi potekale na 11 naslovih, tudi na zavodu za blagovne rezerve in ministrstvu za gospodarstvo. Preiskovali naj bi posel s podjetjem Geneplanet, ki je dobilo osem milijonov evrov vreden posel za dobavo medicinskih ventilatorjev.

Med osumljenimi naj bi bila po navedbah portala minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in Andreja Potočnik, članica Počivalškove projektne skupine in nekdanja poslanka SMC, ki je operativno sodelovala pri dogovorih z dobavitelji zaščitne opreme.

Kriminalistično preiskavo, ki jo usmerja Specializirano državno tožilstvo, so začeli že pred dvema mesecema, po oddaji Tarča na Televiziji Slovenija. Na njej so objavili zvočni posnetek, na katerem minister Počivalšek od uslužbencev zavoda zahteva, naj podjetju Geneplanet vnaprej nakažejo osem milijonov evrov.

S policije pa očitno "uhajajo" informacije na SDS-ov strankarski medij Nova24TV, saj je slednji že včeraj "ekskluzivno" razkril, da so "kriminalisti NPU za ponedeljek zjutraj načrtovali hišno preiskavo na domu ministra in podpredsednika vlade Zdravka Počivalška".

Uredništvo Mladine je prejšnji teden vložilo kazensko ovadbo zoper odgovorne zaradi suma storitve kaznivega dejanja pri nabavi medicinske opreme. Več o tem si lahko preberete v aktualni številki Mladine oziroma na tej spletni povezavi (OVADBA).